Sony Berhasil Menjual 50 Juta PlayStation 4

TEMPO.CO, San Francisco - Setelah melewati 40 juta penjualan pada Mei, Sony kini telah menjual 50 juta PlayStation 4. Angka itu termasuk PS4, PS4 Pro, dan versi slim baru dari konsol tersebut. Angka itu menunjukkan penjualan kepada pelanggan, bukan pengiriman ke toko-toko.



Tonggak 50 juta itu dicapai Sony hanya dalam waktu tiga tahun. Sebagai perbandingan, PlayStation 3 telah dijual selama 4,5 tahun sebelum Sony menjual jumlah yang sama.



Penjualan perangkat lunaknya juga cukup kuat. Sony mengatakan bahwa, pada 4 Desember 2016, perusahaan itu menjual 369,6 juta game. Itu berarti bahwa sekitar tujuh game telah dibeli untuk setiap satu konsol.



Karena pengumuman Sony hanya memberikan angka kelompok untuk penjualan konsol, tidak mungkin mengetahui secara persis berapa banyak dari 10 juta PS4 terjual sejak Mei adalah edisi "Pro".



Demikian pula tidak ada angka yang benar-benar pasti untuk penjualan PlayStation VR. Headset itu keluar pada Oktober, dan saat itu Presiden SCEE Jim Ryan mengatakan penjualan saat peluncuran diharapkan mencapai "ratusan ribu".



Perusahaan analisis Superdata memproyeksikan total penjualan headset tersebut pada 2016 akan kurang dari 750 ribu.



Sedangkan Microsoft berhenti melaporkan angka penjualan beberapa waktu lalu. Peluncuran Xbox One S telah merevitalisasi penjualan, sehingga Xbox One mengalahkan konsol Sony selama beberapa bulan berturut-turut tahun ini.



Perkiraan pihak ketiga menunjukkan bahwa Microsoft telah menjual antara 25-30 juta Xbox One, membuat Sony memimpin penjualan dua banding satu.



ENGADGET | ERWIN Z.





