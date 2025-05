TEMPO.CO, Tokyo - Sony menawarkan promosi potongan harga permainan game konsol PlayStation. Promo potongan harga hingga 55 persen lebih berlaku sejak 8 Desember hingga batas waktu yang belum ditentukan.



Pemilik konsol permainan PlayStation bisa mendapatkan game secara streaming selama setahun penuh dengan harga setengah dari harga normal. Program ini berlaku terhitung hari ini, ketika pengguna PlayStation dapat mengakses permainan streaming yang tersedia di PlayStation Now dengan harga US$ 99,99 atau sekitar Rp 1,3 juta per tahun.



Jika dihitung per bulan, pengguna bisa mendapatkan akses atau mengunduh permainan dengan harga kurang dari US$ 9 atau setara dengan Rp 121 ribu, seperti yang dilansir Slashgear.com, Selasa, 8 Desember 2015.



Pada masa promo harga ini, Sony juga telah menambahkan sembilan permainan baru dari Warner Bros dalam daftar PlayStation Now--pusat pembelian permainan PlayStation. Penambahan tersedia pada judul permainan Batman Arkham Asylum, Arkham Origins, F.E.A.R, Harry Potter, dan lainnya.



Para pengguna yang telah memiliki akun pada PlayStation Now bisa memilih opsi pembelian 12 bulan yang nantinya akan secara otomatis mengakumulasi atau menambahkan layananan berlangganan yang sudah ada.



Warner Bros juga menambahkan seri permainan LEGO untuk anak-anak dengan judul LEGO Batman: The Videogame, LEGO Batman 2: DC Super Heroes, LEGO Harry Potter: Years 1 - 4, LEGO Harry Potter: Years 5 - 7, dan The LEGO Movie Video.



Selain seri LEGO, Warner Bros menambahkan judul game ini, Batman: Arkham City, Injustice: Gods Among Us, dan Mortal Kombat, dalam daftar permaianan yang sudah ada sebelumnya.



SLASHGEAR | MAYA NAWANGWULAN