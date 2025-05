TEMPO.CO, Taipei - Produsen gawai asal Taiwan, HTC, tengah menyiapkan ponsel pintar yang diberi nama One E9. HTC masih bungkam perihal detail spesifikasinya. Namun sejumlah situs teknologi sudah membocorkannya.



HTC One E9 disebut sebagai ponsel pintar dengan performa kencang. “Ini dirancang sebagai produk yang tangguh,” demikian ditulis situs Tech Times, Rabu, 11 Maret 2015.



Prosesor yang digunakan merupakan octa-core dengan arsitektur 64 bit buatan MediaTek. Kecepatannya ditunjang dengan RAM berukuran 3 gigabita. Sedangkan kapasitas memori internalnya dapat menampung file seukuran 32 gigabita. Belum disebutkan berapa ukuran kapasitas maksimal penyimpanannya jika ditingkatkan melalui kartu microSD.



Ukuran layar One E9 adalah 5,5 inci, yang gambarnya menghasilkan kualitas quad high-definition (QHD) atau beresolusi 2.560 x 1.440 piksel. ”Ini menjadi ponsel HTC pertama yang menggunakan layar QHD,” tulis situs Upleaks.



Sistem operasi yang dibenamkan adalah Android 5.0. Sedangkan sensor pada kamera utamanya memiliki resolusi 13 megapiksel.



Adapun peranti lunak untuk tampilan antarmukanya (user interface) adalah Sense 7.0. Sense menjadi ciri khas yang membedakan produk HTC dengan ponsel pintar Android lain. Sense menjadikan tampilan menu menjadi lebih menarik dan segar. Ini juga memungkinkan pengguna mengakses beragam fitur dengan lebih cepat.



One E9 menawarkan tiga pilihan warna, yaitu abu-abu metalik, rose gold, dan cokelat keemasan. HTC dikabarkan bakal mengumumkan One E9 secara resmi dalam beberapa pekan mendatang. Belum terungkap berapa harga satu unitnya. Namun One E9 diprediksi bakal menjadi salah satu produk premium unggulan pada tahun ini.



Kehadiran produk premium diperkuat dengan pernyataan Presiden HTC Jason Mackenzie. “Kami tidak bisa hanya berhenti sampai pada One M9,” kata Mackenzie dalam pameran teknologi Mobile World Congress di Barcelona, dua pekan lalu.



Dia melanjutkan, HTC berencana mengumumkan sejumlah hal penting pada akhir Maret. Sayangnya, Mackenzie tidak merinci ihwal pengumuman yang dimaksud.



TECH TIMES | SATWIKA MOVEMENTI