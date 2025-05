Spesifikasi Kamera Lumia 950 XL Terungkap

TEMPO.CO, Redmond - Semakin dekat dengan peluncuran Lumia 950 dan 950 XL - diperkirakan 26 Oktober, Microsoft mulai mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang ponsel ini. Kamera mungkin menjadi bagian yang terbaik dari Lumia andalan Microsoft ini.

Sebuah artikel baru di Microsoft berjudul “Camera magic on Microsoft Lumia 950 and Lumia 950 XL” ditulis oleh Juha Alakarhu, Director Cameras for Phones Microsoft menunjukkan kinerja dan desain baru kamera PureView 20 megapiksel yang ada di ponsel ini dan hasilnya terlihat menakjubkan.

Microsoft menyatakan bahwa kamera baru ini meliputi kamera PureView utama 20 megapiksel dengan sensor BSI canggih, optik Zeiss F1.9, flash triple-LED alami, optical image stabilization generasi kelima, ISO12800, video 4K, dan kamera depan 5 megapiksel dengan sudut pengambilan lebar.

Gambar sampel yang ditampilkan tampak hebat, dan diambil dalam mode auto, yang dilakukan kebanyakan orang, dan hasilnya adalah foto berkualitas tinggi.

Dynamic Flash dengan tiga lampu flash LED merupakan hal inovatif dan menarik. Fotografi flash pada kamera biasanya dikesampingkan, tapi tampaknya Microsoft menggunakan lampu kilat dengan cara yang cerdas untuk meningkatkan foto yang diambil di lingkungan gelap dan terang.

Kamera belakang Lumia 950 dan 950 XL juga mendukung hasil RAW bagi mereka yang serius dengan fotografi dan ingin mengontrol penuh hasil foto.

Kemampuan kamera itu didukung spesifikasi tinggi Lumia 950 XL. Penyimpanan 32GB terintegrasi dengan slot kartu microSD, prosesor Snapdragon 810, pengisian nirkabel terintegrasi, pengisian USB tipe C, Gorilla Glass 4 untuk layar ClearBlack, RAM 3GB, baterai 3340 mAh yang dapat diganti, dan tentunya fitur Continuum.

ZDNET | ERWIN Z