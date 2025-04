Spotify dan Sony Music Capai Kesepakatan Lisensi

TEMPO.CO, San Francisco - Sony Music dan Spotify akhirnya mencapai perjanjian lisensi. Sebagaimana dilaporkan pertama kali oleh Billboard pada Selasa 11 Juli 2017 dan dikonfirmasikan kepada The Verge oleh sumber yang dekat dengan situasi itu, kesepakatan itu akan berlaku segera.



Baca: Google, Facebook, Spotify Akan Ikut Aksi Dukung Net Neutrality



Sony Music, salah satu perusahaan rekaman terbesar di dunia, memiliki RCA dan Columbia dan mewakili para artis, mulai dari Journey, Avril Lavigne, Future, hingga The Chainsmokers.



Meskipun rincian kesepakatan itu tidak diumumkan ke publik, kemungkinan bahwa kesepakatan itu mirip dengan persyaratan perjanjian Spotify dengan Universal Music Group pada bulan April.



Kesepakatan multi-tahun itu memberikan artis-artis UMG pilihan untuk menahan album baru dari daftar gratis Spotify selama dua minggu setelah rilis.



Baca: Spotify Kian Merajai, Pengguna Tembus 140 Juta Orang



Spotify masih mengejar kontrak serupa dengan Warner Music Group. Kesepakan ini sangat penting bagi perusahaan, yang perlu menemukan jalan menuju profitabilitas sebelum penawaran umum sahamnya yang direncanakan pada tahun ini.



THE VERGE | ERWIN Z