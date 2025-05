TEMPO.CO, Jakarta - PT Speed Up Technology (Speed Up), produsen perangkat bergerak merek lokal, meluncurkan ponsel pintar Studio One di Indonesia. Produk ini pertama kali diperkenalkan pada Maret lalu di Mobile World Congress 2015 Barcelona, Spanyol.



Direktur Produk dan Pemasaran Speed Up Rachmad Widjaja Sakti mengatakan Studio One akan menyasar pengguna ponsel pemula di kalangan anak muda. Hal itu termanifestasi lewat fitur dan aplikasi yang dipasang dalam perangkat.



“Perpaduan desain premium, fitur, jutaan konten harga terjangkau akan menjadikan Studio One pilihan pertama bagi kawula muda,” katanya dalam siaran pers, Senin, 13 Juli 2015.



Ponsel tersebut diotaki prosesor empat inti 1,3 GHz dan RAM 1 GB untuk memutar sistem operasi Android. Tebal Studio One hanya 7,8 mm dan bobot 147 gram sehingga pas di tangan remaja.



Produk dengan bentang layar 5 inci ini dilengkapi fitur Smart Gesture Control agar pengguna dapat bernavigasi dengan menggerakan kombinasi jari pada layar. Misalnya: ketuk dua kali untuk menyalakan layar, geser kanan buat memutar lagu, dan geser ke bawah untuk mengaktifkan kamera.



Studio One dilengkapi toko aplikasi Speed Up Studio yang memiliki dua juta konten a.l. lagu, majalah, dan game. Fitur hiburan lainnya adalah kamera belakang 8 Megapiksel dan kamera depan 2 Megapiksel.



Sayangnya, produk ini belum mendukung teknologi 4G LTE. Pengguna hanya dapat mengakses jaringan 3G HSPA+ 21 Mbps pada dua kartu SIM yang tersedia.



Studio One dibanderol Rp1,7 juta. Namun, selama promo Lebaran yang dimulai pada 13 Juli, pengguna cukup merogoh kocek Rp1,3 juta.



Produk ini sudah tersedia eksklusif di MNC TV Shopping Channel 88 (Indovision, OKE Vision, TOP TV) dan situs MNC Shop dan Speed Up.



