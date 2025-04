Suara Sumbang Netizen untuk Fitur Status di WhatsApp

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsApp baru saja meluncurkan fitur baru: Status. Dengan fitur ini pengguna bisa berbagi status secara lebih interakatif, berupa foto, video, dan GIP.



Mirip Snapchat, status itu pun otomatis akan hilang dalam waktu 24 jam. Pengguna juga dimungkinkan berkomentar pada status orang atau merespons komentar yang diberikan untuk statusnya.



Tapi, fasilitas baru itu tak serta merta mendapat sambutan positif dari semua pengguna WhatsApp. Banyak pengguna yang merindukan kesederhanaan fasilitas sebelumnya dan menuangkan unek-uneknya itu lewat twitter.



Inilah beberapa di antaranya:



Yurhustina Lawrence‏ (@YurhustinaL)

"Update status #Whatsapp tak ubahnya memiliki #Snapchat tapi dengan ada ibumu dalam kontakmu...."



Soldier (‏@PatohShanqueels)

"#WHATSAPP: Bisakah aku meniru kerjaanmu?#SNAPCHAT: Ya. Tapi, jangan terlalu kelihatan ya."



Imran Khan (@imranmkkhan)

"Mark, mungkin oke bagimu mengenakan kaus sama tiap hari, tapi bagi kami terlalu membosankan menikmati fitur sama di semua platform SM. #WhatsApp"



Sir Ravindra Jadeja‏(@SirJadeja)

"Dear Mark Zuckerberg, #WhatsApp lebih baik dengan kondisi sebelumnya, jangan berusaha membuatnya menjadi #Snapchat. Kami punya keluarga kami dalam kontak."



Roopal‏ (@roops91)

"Sepertinya Facebook Inc. kehabisan ide untuk membuat pembaharuan untuk jajaran apps-nya. Mereka semua terlihat sama sekarang! #WhatsApp."



Netizen ini menyebut fitur status membuat WhatsApp menjadi lebih buruk dan ia kini hanya terkesan dengan Twitter.

So #WhatsApp in now 50% #Snapchat and 50% #Facebook ..This social media shit is getting uglier.. Only #Twitter is left for decent people..