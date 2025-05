Super Mario Run Akan Hadir untuk Android

TEMPO.CO, Jakarta - Permainan Super Mario Run diluncurkan oleh Nitendo dan Apple, Rabu, 7 September 2016. Aplikasi permainan berlari ini diperkenalkan pada acara peluncuran perdana iPhone 7 dan iPhone 7 Plus di San Fransisco.



Permainan berlari dengan karakter Mario dihadirkan secara eksklusif oleh kedua perusahaan untuk ponsel iPhone. Meski diluncurkan secara eksklusif dengan iPhone, permainan ini ternyata juga berencana membuka peluang kepada ponsel bersistem operasi lain, seperti dilansir melalui 9to5mac.com, Sabtu, 10 September 2016.



Nintendo menyatakan perusahaannya berniat merilis permainan serupa untuk perangkat Android di masa mendatang. Namun, Nintendo tidak menyebutkan waktu pastinya.



Super Mario Run sendiri baru akan tersedia di App Store pada Desember mendatang. Untuk sementara pengguna ponsel iPhone hanya bisa mendaftarkan diri di App Store untuk diberikan notifikasi pengingat jika aplikasi permainan telah tersedia.



Permainan akan tersedia dengan beberapa konten dan bisa dimainkan gratis. Namun, beberapa konten lainnya harus dibeli untuk membuka bagian permainan lainnya.



