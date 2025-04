TEMPO.CO, San Francisco – Google telah diam-diam mencabut pembatasan pada salah satu fitur YouTube yang membuat banyak orang tidak dapat menggunakannya sampai sekarang, yaitu kemampuan untuk siaran live.



Sejak fitur ini ditambahkan ke YouTube, penggunaannya terbatas pada YouTuber yang memiliki setidaknya 10 ribu pelanggan.



Kemudian, persyaratan tersebut turun menjadi 1.000 pelanggan, tapi masih belum cukup untuk membuat sejumlah besar YouTuber menggunakan fitur mobile streaming tersebut.



Lalu sepertinya Google telah menghapus semua persyaratan untuk mobile streaming dan membuatnya tersedia untuk semua orang, sebagaimana dikutip Phonearena, Kamis, 18 Mei 2017.



Tidak jelas apakah ini adalah perubahan sementara atau tidak, tapi Anda harus tahu bahwa saluran Anda masih harus menjalani verifikasi dan memiliki batasan tidak bisa live stream dalam 90 hari terakhir sebelum mulai menggunakan fitur Go Live.



Jika Anda tidak pernah menggunakan fitur mobile streaming sebelumnya, Anda dapat menemukannya di aplikasi YouTube via FAB. Jika akun Anda diverifikasi, Anda akan melihat ada opsi baru untuk Go Live dengan konten streaming saat Anda menekannya.



Ingat, fitur tersebut mungkin diaktifkan ke pengguna YouTube dalam beberapa gelombang. Jadi, jika tidak segera tampil di perangkat Anda, tunggu beberapa hari.



PHONEARENA | ERWIN Z