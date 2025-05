Tak Bisa Diakses, Situs MPR Jadi Sasaran Hacker

TEMPO.CO, Jakarta - Situs web resmi MPR dengan alamat www.mpr.go.id yang diretas dan sempat tak bisa diakses pada Jumat siang, sudah dapat kembali dibuka sekira pukul 15.00 WIB.



Hingga berita ini dirilis, belum ada penjelasan resmi dari pengelola situs atau pemegang otoritas di MPR.



Sebelumnya saat diretas, situs tersebut menampilkan layar berwarna hitam. Pada bagian kiri atas layar, terdapat gambar seseorang berjaket hitam dengan tulisan "HACKED" di bawahnya.



Saat gambar tersebut diklik, pengunjung langsung diarahkan ke alamat http://example.com/attack.html, dengan tulisan "This domain is established to be used for illustrative examples in documents. You may use this domain in examples without prior coordination or asking for permission."



Jika diterjemahkan, tulisan tersebut berarti "Domain ini didirikan untuk digunakan sebagai ilustrasi dalam dokumen. Anda dapat menggunakan domain ini sebagai contoh tanpa koordinasi atau meminta izin".



ANTARA