Taktik Baru, Google Mengubah Maps Jadi Media Sosial

Google sedang bergerak membuat Maps lebih dari sekedar menjadi petunjuk tempat tujuan Anda. Maps kini semakin memasyarakat.



Zach Maier, manajer produk Google Maps, mengumumkan dalam sebuah posting blog hari Senin 13 Februari 2017 bahwa pengguna dapat membuat daftar tempat favorit mereka, tempat yang mereka ingin kunjungi, dan berbagi daftar tersebut dengan teman-teman dalam aplikasi itu.



"Mulai hari ini, Anda dapat membuat daftar tempat, berbagi daftar Anda dengan orang lain, dan mengikuti daftar yang dibagikan teman dan keluarga Anda - tanpa pernah meninggalkan aplikasi Google Maps," kata Maier sebagaimana dikutip Computerworld, Senin 13 Februari 2017.

Untuk membuat Maps sebagai sarana sosial, pengguna membuka aplikasi itu di platform iPhone atau Android dan kemudian tekan, misalnya sebuah restoran, museum atau klub. Tekan ikon Save dan hal itu akan menambah tempat itu ke salah satu dari beberapa daftar pre-set, seperti Want to Go atau Favorit, menurut Maier.



Pengguna juga dapat membuat daftar mereka sendiri. Untuk menemukan daftar mereka, arahkan ke Your Place pada menu Maps dan buka tab Saved. Fitur baru Maps juga dirancang untuk menunjukkan tempat yang Anda simpan di peta itu.



"Karena berbagi adalah peduli, kami membuatnya mudah untuk berbagi daftar seperti "Best Views in SF" melalui teks, email, jejaring sosial dan aplikasi pesan populer," kata Maier.



"Setiap kali teman-teman dan keluarga datang ke kota, tekan tombol share untuk mendapatkan link dan mulai melemaskan otot-otot pengetahuan lokal Anda. Setelah Anda mengirim link ke teman Anda, mereka dapat mengetuk "Follow” untuk menarik daftar dari Your Place kapan pun mereka membutuhkannya."



Menurut Google, daftar ini dapat dilihat dan dibagikan di perangkat mobile dan komputer desktop. Pengguna juga dapat mengunduh peta untuk digunakan saat mereka sedang offline.



Fitur baru ini adalah langkah lain dalam media sosial untuk Google, yang telah berjuang masuk ke dunia media sosial. Google+, jejaring sosial perusahaan yang bersaing dengan Facebook dan Twitter, tidak sesuai harapan perusahaan.



Google tampaknya akan mengambil taktik yang berbeda saat ini, mengambil salah satu aplikasi paling popular miliknya dan membuatnya sosial. "Ini adalah cara yang sangat berbeda dari mereka mendekati masyarakat," kata Patrick Moorhead, analis Moor Insights & Strategy.



"Daripada memulai yang besar dan horisontal seperti Google+, mereka mulai dari yang kecil. Ini adalah taktik yang sangat berbeda, tapi patut dicoba. Pendekatan horisontal Google belum bekerja sejauh ini."



Bersosial dengan Maps, yang begitu banyak digunakan orang, mungkin cara yang lebih mudah untuk membuat orang-orang berbagi tujuan dengan teman-teman. Dan itu berarti lebih banyak mata dan lebih banyak waktu digunakan pada produk Google.



"Google memiliki produk Maps yang sangat baik," tambah Moorhead. "Orang-orang ingin tahu apakah teman-teman mereka suka atau telah pergi ke tempat tertentu dan mempercayai teman-teman mereka lebih daripada orang lain. Oleh karena itu, saya pikir ini memiliki peluang."



