TEMPO.CO, Taipei - Mungkin banyak orang yang tidak tahu Asus memiliki web peramban atau browser. Peramban ini dapat ditemukan pada tablet dan ponsel pintar Android Asus.



Memang tak banyak orang yang menggunakannya, hanya sekitar 15 juta. Jumlah ini merupakan angka kecil dibanding pengguna untuk browser yang lebih mapan, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge/Internet Explorer.



Yang membuat browser Asus unik adalah Asus berencana mengintegrasikan Adblock Plus ke browser Asus di beberapa titik pada 2016.



Di atas kertas, ini ide bagus. Langkah ini memberi pengguna browser itu satu lapisan perlindungan terhadap potensi malware. Jika Anda adalah tipe orang yang membenci iklan ketika berselancar, Anda tidak akan melihat banyak iklan dengan cara ini.



"Kami sangat senang bekerja sama dengan Asus, produsen hardware utama pertama yang mengintegrasikan pemblokiran iklan ke dalam perangkat mobile mereka," kata Co-Founder dan CEO Adblock Plus Till Faida dalam sebuah pernyataan kepada Motherboard, sebagaimana dikutip pcmag.com, Jumat, 25 Desember 2015.



Masalahnya adalah Adblock Plus tidak hanya memblokir iklan buruk, tapi juga iklan baik. Beberapa iklan dapat melewati aplikasi Adblock Plus jika sesuai dengan program Acceptable Ads perusahaan.



Banyak situs yang mungkin tidak berpikir menyelaraskan iklan mereka untuk memenuhi kriteria Adblock Plus. Jadi situs-situs ini tidak mendapatkan pendapatan iklan apa pun ketika pengunjung berada pada browser Asus.



Karena jumlah pengguna browser Asus tidak besar, potensi pendapatan yang hilang mungkin tidak terlalu besar. Kecuali jika Apple juga bereksperimen dengan menambahkan kemampuan pemblokiran iklan ke iOS 9.



Sementara itu, beberapa browser kelas berat seperti Chrome atau Firefox diragukan melakukan hal seperti Asus. Asus adalah perusahaan besar pertama yang mengambil langkah ini untuk perangkat mobile-nya. Apakah browser lain akan mengikutinya?



PCMAG | ERWIN Z.