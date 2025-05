TBox, Aplikasi Baru untuk Pemesanan Roti Kawasan Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah perusahaan start up bidang teknologi menyediakan sebuah platform aplikasi untuk mempermudah konsumen mendapatkan roti berkualitas premium yang lezat dan fresh. Aplikasi tersebut bernama TBOX, aplikasi mobile online untuk bidang usaha makanan khususnya bakery atau toko roti.



Layanan pemesanan dan pengantaran roti ini merupakan bisnis yang mencoba menghubungkan antara konsumen dengan produsen roti berkualitas. Layanan ini berjalan dengan kerja sama antara tiga buah pihak, yaitu TBOX sebagai aplikasi pemesanan online atau mobile, TBOX Baker atau produsen pembuat roti yang memenuhi syarat, dan TBOX Hero pihak ketiga yang bergerak dalam layanan pengantaran roti dengan wujud pengendara roda dua sebagai kurir roti.



"Kami pioneer dibidang online mobile bakery dengan menciptakan sebuah platform yang menghubungkan produsen roti kepada customer," kata Erianto Chang, Chief Executive Officer TBOX melalui pernyataan tertulisnya kepada media, Kamis 24 November 2016.



Ia menjelaskan TBOX menawarkan gaya baru dalam memesan roti dengan memanfaatkan aplikasi ponsel pintar dan website.



Selain membuat aplikasi mobile, TBOX membuat situs pemesanan dengan alamat www.tbox.co.id. "Hanya dengan klik aplikasi di smartphone, roti favorit Anda hadir lebih cepat. Kami memiliki TBOX Heroes yang selalu siap mengantarkan roti pesanan Anda," kata Erianto Chang.



Lebih jauh Erianto menjelaskan TBOX Heroes selaku mitra usaha dapat menjual secara langsung dan juga mengantarkan roti kepada pelanggan sesuai dengan jadwal pemesanan dalam aplikasi ataupun website. Pengantaran oleh TBOX Heroes ini diklaim Erianto tidak menetapkan biaya pengantaran atau gratis.



Chief Product TBOX Eny Wijaya menambahkan platform milik perusahaannya ini membantu konsumen mendapatkan roti berkualitas tanpa perlu memproduksinya sendiri. Untuk menyuguhkan produk roti berkualitas, TBOX bekerjasama dengan pihak kedua atau toko roti yang kemudian diberi nama TBOX Baker. "Mereka mitra produsen roti yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan."



TBOX Baker, kata Eny, harus menggunakan bahan baku yang berkualitas premium, tanpa bahan pengawet dan selalu memproduksi roti baru setiap hari. Ia menjamin produk yang ditawarkan TBOX dan TBOX Baker tak hanya lezat namun juga sehat.



Eny mengaku dalam waktu dekat TBOX berencana mengajak beberapa merek roti ternama untuk bergabung dengan layanan perusahannnya.



Saat ini area layanan yang dimiliki TBOX masih sebatas kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Eny mengaku TBOX juga sudah berencana untuk memperluas wilayah layanan di kawasan Jakarta lainnya dan kota-kota besar.



Untuk dapat memesan roti melalui TBOX, berikut langkah yang perlu Anda ikuti. Pertama Anda dapat membuka alamat situs www.tbox.co.id atau mengunduh TBOx di Google Play Store.



Pada kedua platform tersedia menu "Order Now atau "Schedule Order." Menu Order Now adalah opsi memesan atau membeli roti secara langsung dengan memilih jenis roti yang tersedia pada TBOX Hero di lapangan. Roti yang Anda pesan kemudian akan diantarkan menuju lokasi yang sudah dicantumkan dalam informasi pemesanan.



Sedangkan menu Schedule Order adalah menu untuk memesan pembelian roti namun waktu pengiriman diatur sesuai kebutuhan. Pengguna dapat melakukan pemesanan setidaknya satu hari sebelum waktu pengiriman.



Saat ini Erianto menjelaskan bahwa TBOX masih dalam tahap peluncuran aplikasi. Untuk masa ini, TBOX menawarkan promo berupa 5.000 roti gratis yang akan dibagikan kepada 1.000 pengguna pertama aplikasi TBOX. Juga TBOX menawarkan voucher bernilai nominal Rp 25.000 untuk 10 ribu pengguna di area Jakarta. Untuk memperoleh promo ini, Anda hanya perlu melakukan registrasi.



Pengguna yang sudah melakukan registrasi akan mendapatkan kode voucher yang bisa digunakan untuk memesan roti. Promo ini berlaku selama satu minggu, mulai dari 23 November hingga 30 November 2016.



MAYA NAWANGWULAN