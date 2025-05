TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berlangsung sejak bulan Mei 2015 dan melakukan sosialisasi kompetisi di sepuluh kota, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar, masa pengajuan The NextDev resmi ditutup pada 27 Juli 2015.



Program ini disambut antusias dan berhasil menjaring sebanyak 507 peserta (363 tim dan 144 individu) yang kemudian akan diseleksi menjadi 20 finalis dan mengikuti proses penjurian akhir.



Vice President Corporate Communications Telkomsel Adita Irawati mengatakan selama masa sosialisasi kompetisi di sepuluh kota, terlihat antusiasme dari anak muda untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik. “Banyaknya aplikasi yang terjaring di kompetisi ini menunjukkan bahwa banyak developer muda Indonesia yang ingin berkontribusi terhadap pengembangan smart city,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2015.



Adita menekankan bahwa The NextDev bukan hanya merupakan kompetisi untuk mendapatkan aplikasi smart city terbaik, tetapi lebih jauh lagi ingin mengajak keterlibatan anak muda Indonesia untuk memberikan dampak sosial yang positif kepada lingkungan sekitarnya melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat guna.



Kehadiran The NextDev di sepuluh kota juga mendapatkan dukungan penuh dari stakeholders setempat, seperti pemerintahan kota yang "menantang" para developers untuk berkreasi. Para developer muda ini ditantang untuk memberikan solusi aplikasi di enam sub-tema yang telah ditetapkan, yaitu pemerintahan, kesehatan, pendidikan, UKM, pariwisata, dan transportasi publik.



Nantinya, sebanyak 20 tim akan terpilih menjadi finalis dan mengikuti proses penjurian akhir yang terdiri dari bootcamp (design, development, distribute), pitching, dan investor meet up. Tiga tim terbaik juga akan mendapatkan hadiah utama berupa uang tunai, selain kesempatan melakukan study visit ke pelaku industri telekomunikasi besar di luar negeri.



ERWIN Z