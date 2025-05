Temu Pelaku Startup Tech in Asia Indonesia 2016 Dibuka

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tech in Asia Indonesia 2016 resmi dibuka hari ini. Konferensi yang berlangsung pada 16-17 November ini mempertemukan komunitas online bagi pelaku startup dan teknologi di Asia.



Acara konferensi resmi dibuka sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi. Peserta konferensi yang terdiri dari entrepreneur, tech & startup enthusiast, developer, mahasiswa, investor, kalangan korporat, dan masyarakat umum telah memadati venue acara di Balai Kartini, Jakarta.



"Tech in Asia memiliki peran strategis di tengah maraknya startup dan e-commerce Indonesia yang terus menunjukkan tren positif," ujar Head of Indonesia Tech In Asia Indonesia, Hendri Salim, di Balai Kartini Jakarta, Rabu, 16 November 2016.

Baca:

WhatsApp Luncurkan Fitur Video Call, Ini Keunggulannya

412 Juta Identitas Pengguna Situs Dewasa Bocor

Teknologi di Balik Kokohnya Bodi LG V20

Selama konferensi akan diselenggarakan diskusi tentang perkembangan startup dan teknologi, yang akan disampaikan oleh para pembicara di sejumlah sesi dalam dua hari mendatang.



Selain itu, peserta konferensi juga dapat menyaksikan pameran dari sekitar 250 booth startup terbaik dari Indonesia dan mancanegara. Hendri berharap peserta konferensi juga dapat menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menjalin relasi antar pelaku startup dan teknologi. "Peserta juga bisa mendapatkan kesempatan pitching langsung ke investor," kata Hendri.



Adapun pembicara dalam konferensi teknologi ini di antaranya datang dari Facebook, Google, LINE, Edelmann, Adyen, App Annie, Hubspot, TechStars, KPMG, Qerja, Bukalapak, 500 Startups, Mozilla, Golden Gate Ventures, dan Venturra Capital.



GHOIDA RAHMAH