Ternyata Ini Alasan Harga Jual Ponsel Xiaomi Bisa Murah

Antusiasme konsumen Xiaomi di Indonesia mendorong Pendiri Xiaomi Lei Jun menyambangi langsung Indonesia. Jun menyapa para Mi Fans dan awak media hari ini Rabu, 27 September di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan. Dalam acara bertajuk The Xiaomi Way of Innovation itu Lei Jun menjelaskan inovasi-inovasi yang dimiliki Xiaomi, sehingga bisa membuat produk dengan kualitas terjangkau dan murah.