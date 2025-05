Ternyata, Steve Jobs Nyaris Batal Hadiri Wisuda di Stanford

TEMPO.CO, Jakarta - Buku biografi Steve Jobs terbaru berjudul Becoming Steve Jobs: The Evolution Of A Reckless Upstart Into A Visionary Leader menceritakan sejumlah hal yang belum diketahui publik.



Buku yang bakal diluncurkan pada Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia ini memuat salah satu cerita tentang pidato Steve Jobs yang legendaris pada acara wisuda alumni Stanford University pada 2005.



Ternyata, Steve Jobs nyaris batal menghadiri acara itu karena antara lain dia kehilangan kunci mobilnya sehingga tidak bisa berangkat. Dan saat akhirnya Steve berangkat dengan disupiri istrinya, Laurene Powell, dan diantar ketiga anaknya, mobil mereka dihentikan polisi wanita di kampus Stanford karena tidak menunjukkan kartu undangan.



"Padahal, itu adalah upacara wisuda satu-satunya yang mau Steve hadiri," kata Laurene dalam buku biografi tulisan Brent Schlender and Rick Tetzeli, dua wartawan penulis teknologi yang meliput Apple selama 25 tahun terakhir.



Dalam buku itu, Laurene bercerita bahwa ada sekitar 20 ribu tamu undangan yang telah hadir di Stanford University. Namun saat mobil meluncur mendekati lokasi gedung, seorang petugas perempuan menghentikan mobil mereka.



Petugas:"Anda tidak bisa lewat sini Bu. Anda harus parkir di SMU Palo Alto, jalannya lewat El Camino. Parkir tamu di sana karena parkir di sini sudah penuh."



Laurene:"Tidak, tidak, tidak. Kami ini undangan tapi surat undangannya hilang."



Petugas itu lalu menatap Laurene dengan setengah percaya.



Laurene: "Anda tidak mengerti. Saya datang bersama pembicara utama acara wisuda itu. Dia di mobil ini. Bener kok!"



Petugas itu lalu menunduk dan menengok ke dalam mobil. Si petugas melihat ada tiga anak kecil duduk di kursi belakang, seorang perempuan berambut pirang dan berpakaian elegan di belakang sopir, serta seorang pria dewasa memakai pakaian kasual kaos dan bercelana jeans. Tidak terlihat si pembicara, yang seharusnya berpakaian formal untuk acara sepenting itu.



Namun, dipangkuan si lelaki itu ada beberapa lembar kertas berisi coretan pidato. Steve, yang mengenakan kaos, bercelana jeans dan berkaca mata bundar tanpa bingkai itu, menatap tenang ke atas ke arah si petugas.



Petugas itu lalu mundur selangkah sambil melipat kedua tangannya tanda tidak percaya pada penjelasan Laurene tadi. "Yang benar? Yang mana orangnya?"



Pertanyaan ini sontak membuat Laurene dan ketiga anaknya tertawa terpingkal-pingkal. Dengan santainya, Steve Jobs mengacungkan tangan. "Benar kok. Saya pembicaranya."



FAST COMPANY | BUDI RIZA