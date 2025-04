Terobosan, Meizu Pro 7 Hadirkan Layar Selfie di Sisi Belakang

TEMPO.CO, Beijing - Ponsel Meizu Pro 7 menghadirkan kejutan dengan layar sentuh AMOLED kecil berukuran 1,9 inci 240x536 (307 ppi) di sisi belakang ponsel tersebut, sebagaimana dikutip Engadget, Kamis 27 Juli 2017.



Baca: Meizu Distribusikan 22 Juta Ponsel Sepanjang 2016



Perangkat ini merupakan karya studio desain legendaris Frog. Layar kecil tersebut menyala secara otomatis ketika pengguna membalik ponsel itu, dan ia juga berfungsi sebagai penunjuk cuaca, notifikasi area sederhana, pemutar musik dan cermin untuk mengambil foto narsis menggunakan kamera utama.



Pro 7 ini sebenarnya adalah jajaran pertama dari ponsel Android yang menggunakan chip tri-cluster 10-core Helio X30. Tidak ada cukup data yang nyata untuk menunjukkan seberapa lebar kesenjangan yang ada antara kinerja Helio X30 dan, katakanlah, Qualcomm Snapdragon 835, tapi di atas kertas, MediaTek melakukan pekerjaan yang baik untuk mengejar pesaing utamanya itu.



Chip ini didasarkan pada proses 10nm yang lebih maju untuk efisiensi yang lebih baik, dan memiliki fitur core ARM yang lebih baru, GPU lebih kuat serta jaringan Cat 10 LTE yang lebih cepat.



Meizu menawarkan Pro 7 dalam dua versi, yaitu versi dasar dengan layar 5,2 inci 1080p Super AMOLED, dan versi Pro 7 Plus dengan layar 5,7 inci Quad HD Super AMOLED yang lebih cerah, dengan 430 nits.



Kedua versi hadir dengan kamera yang sama: kamera depan 16 megapixel f/2.0 serta kamera ganda di belakang 12 megapixel f/2.0 yang menggunakan sensor IMX386 dari Sony dengan 1,25 um piksel, satu untuk menangkap warna dan lainnya hanya hitam dan putih.



Kedua model hadir dengan ketebalan 7,3 mm, namun Meizu Pro 7 Plus memiliki baterai yang lebih besar, 3.500 mAh, atau tambahan 500 mAh dibandingkan saudaranya yang lebih kecil.



Model Plus juga dilengkapi teknologi pengisian cepat baru dari Meizu, mCharge 4.0, yang menggunakan pengisi daya tinggi pada 5V dan 5A. Dengan fitur ini, Pro 7 Plus dapat mengisi daya dari kosong hingga 67 persen hanya dalam 30 menit.



Meizu Pro 7 ditawarkan dalam empat harga. Pro 7 dengan RAM LPDDR4X 4GB dan penyimpanan 128GB UFS 2.1 seharga 3.380 yuan (sekitar $ 500), serta pilihan dengan chipset Helio P25 dan penyimpanan 64GB eMMC 5.1 seharga 2.880 yuan (sekitar $ 430). Pilihan warna termasuk hitam, emas dan merah.



Baca: Meizu Siap Rilis Jam Pintar Pertamanya, Meizu Mix



Sementara Meizu Pro 7 Plus dengan RAM 6GB dan penyimpanan 64GB dibanderol 3.580 yuan (sekitar $ 530), atau untuk versi 128GB ditawarkan seharga 4.080 yuan (sekitar $ 600).



ENGADGET | ERWIN Z