Tips Teknologi: 11 Fitur Tersembunyi di Google Chrome

TEMPO.CO, Jakarta - Tips teknologi hari ini soal Google Chrome, mesin pencari dari Google. Aplikasi ini ternyata memiliki fitur tersembunyi. Dan mungkin banyak yang tidak tahu tentang fitur-fitur tersembunyi tersebut. Bahkan, kalau fitur-fitur itu digunakan, akan membantu kita dalam menghemat waktu, daya, mengamankan data Anda, dan bisa menghibur kita.



Berikut adalah fitur tersembunyi Google Chrome yang dirangkum dari laman The Independent, Selasa, 15 Agustus 2017:



1. Permainan Membunuh Waktu



Game dinosaurus di Google Chrome. (YouTube)



Game ini muncul setiap kali perangkat tidak bisa terhubung ke jaringan internet. Tekan tuts spasi (space bar) agar si dinosaurus berjalan dan mainkan untuk membunuh waktu sambil menunggu koneksi.



2. Pin Tab



Pin Tab. (cbsistatic.com)



Saat membuka banyak tab sekaligus, tandai tab yang tidak ingin ditutup dengan klik kanan, lalu pilih Pin Tab. Tab yang ditandai secara otomatis akan bergeser ke sebelah kiri.



3. Hemat Daya



Cara menghemat baterai perangkat di Google Chrome. (imgur.com)



Jika ingin hemat daya, korbankan sedikit performa. Buka Setting, pilih System dan hapus tanda cek di kotak "Continue running background apps when Google Chrome is closed". Aktifkan fitur ini saat laptop Anda tidak terhubung dengan listrik, niscaya akan menghemat daya laptop Anda.



4. Browsing Lebih Cepat



(Foto: googleusercontent.com)



Google Data Saver membantu mengkompresi laman yang dikunjungi untuk mengurangi penggunaan data dan mempercepat waktu loading.



5. Multiprofil



(Foto: gosquared.com)



Jika punya beberapa akun Google untuk kerja maupun pribadi, pengguna bisa menyimpan bookmark dan browsing history setiap akun dengan membuat profil individu. Buka Setting > Manage People > Add Person. Fitur ini juga berguna jika komputer sering dipinjam.



6. Informasi Tambahan

(Foto: cloudfront.net)



Untuk melihat cookies maupun izin tiap situs yang dikunjungi, klik View Site Information di sebelah kiri omnibar. Fitur ini juga berguna untuk mengatur beberapa hal seperti Popup dan Location.



7. Task Manager



(Foto: laptopmag.com)



Kenali laman mana yang paling banyak menggunakan memori dan membuat kecepatan menurun di Task Manager. Caranya, buka More Tools lalu pilih Chrome Task Manager.



8. Kalkulator



(Foto: groovypost.com)



9. Startup

Cukup ketik penghitungan yang diperlukan di kolom pencarian Google, lalu tekan Enter.



(Foto: joydownload.com)



Jika menyukai laman tertentu yang muncul saat membuka Chrome atur di Setting > Set Pages di On Startup, lalu masukan laman yang diinginkan.



10. Mencari Gmail dari Omnibar



(Foto: addictivetips.com)



Pengguna bisa mencari kotak surat Gmail langsung dari omnibar, buka Setting, Manage Search Engines lalu cari laman.



