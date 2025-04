Tips Teknologi: Jangan Bawa Smartphone ke Toilet, Berbahaya

TEMPO.CO, Jakarta - Tips teknologi hari ini adalah imbauan untuk tidak menggunakan smartphone ke toilet. Banyak orang yang sering membawa smartphone mereka ke kamar mandi. Biasanya untuk menemani aktivitas di kamar mandi.



Menurut survei yang dilakukan oleh Verizon Wireless pada 2015, hampir 80 persen orang menggunakan telepon mereka di kamar mandi. Selain itu, Sony dan perusahaan nirkabel Inggris O2 pada 2016, mengungkapkan bahwa tiga per empat pria dan wanita menggunakan telepon mereka saat berada di toilet. Namun, kebiasaan ini harus segera dihindari. Sebab, banyak bahaya yang mengintai Anda dan smartphone Anda.



Berikut bahayanya:



1. Air

Di kamar mandi ada banyak air yang merupakan perangkap kematian smartphone. Meski saat ini telah banyak smarphone yang telah meningkatkan ketahanan air, sehingga dapat bertahan di dalam air. Namun, bukan berarti semua ponsel memiliki ketahanan air yang sama.



2. Kuman

Menurut studi dari London School of Hygiene and Tropical Medicine pada 2011, satu dari enam smartphone mengandung materi feses yang kotor. Jason Tetro, ilmuwan yang berkunjung di Ontario, Universitas Guelph Kanada, dan penulis The Germ Files, mengatakan bahwa mikroba apapun yang dapat disentuh juga bisa berakhir pada smartphone. Tetro mengungkapkan bahwa untuk mendisinfeksi ponsel dapat dilakukan dengan membersihkan smartphone menggunakan lap yang dibuat khusus untuk elektronik.



3. Sengatan Listrik

Selain itu, kejadian-kejadian mengerikan juga sering terjadi karena gadget di kamar mandi. Di Texas, seorang gadis meninggal karena sengatan listrik saat menggunakan smartphone yang sedang mengisi baterai di kamar mandi. Laporan serupa telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.



Komisi Keselamatan Produk Konsumen menyarankan pemasangan interrupters sirkuit ground fault ditempatkan di kamar mandi dan dapur. Perangkat tersebut dapat mendeteksi perubahan arus listrik dan digunakan untuk melindungi orang dari sengatan listrik yang berbahaya.



USA TODAY | ZUL’AINI FI’ID N. | AMRI MAHBUB