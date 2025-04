Tips Teknologi: Lupa Password Ponsel Android? Tenang dan Baca Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jangan khawatir kalau lupa password ponsel pintar Anda, tips teknologi hari ini akan membahasnya. Banyak orang menyematkan password dalam ponsel pintarnya untuk menghindari orang yang kepo.



Baca: Tips Teknologi: Smartphone Android Hilang, Cari Saja Pakai Google



Namun, bagaimana kalau kita lupa password kita sendiri? Mungkin langkah berikut bisa digunakan saat lupa kata kunci smartphone Anda:



1. Layar Crash



Ilustrasi layar crash. (wondershare.com)



Perlu digarisbawahi terlebih dahulu, bahwa cara berikut hanya bisa digunakan di ponsel Android dengan sistem operasi Android 5.0. Cara di bawah ini memanfaatkan bug yang ada di OS tersebut.



Tekan pilihan Emergency Call pada layar ponsel yang terkunci. Lalu, gunakan layar Dialer dan masukkan tanda bintang (*) hingga 10 kali. Select All semua tanda bintang tersebut lalu Copy.



Baca: Tips Teknologi Hari Ini: 5 Fitur Tersembunyi iPhone



Kemudian Paste di tempat yang sama hingga karakter habis dan Copy seluruh tanda bintang tersebut. Selanjutnya Anda kembali ke layar kunci dan buka shortcut Camera. Kalau sudah di sini, buka notifikasi tadi dan tekan ikon Setting.



Di situ Anda diminta untuk memasukkan password. Pada kolom password, Anda harus Paste. Ulangi proses ini beberapa kali sampai layar kunci Anda mengalami crash dan membuat Anda bisa mengakses seluruh user-interface ponsel pintar.



2. Android Device Manager





Android Device Manager. (ghacks.net)



Ini memanfaatkan layanan keamanan Android Device Manager dan bisa digunakan di sistem operasi Android 5.0 (Lollipop) ke atas. Cara penggunaannya cukup mudah karena sinkron dengan akun Gmail Anda. Pertama, Anda harus buka akun Gmail di perangkat laptop.



Kedua, buka Google search lalu ketik "Where's My Phone" di kolom pencarian. Akan muncul "Find your phone - My Account - Google" di kolom paling atas. Klik tautan tersebut dan perangkat Anda akan muncul di layar. Klik perangkat Anda.



Baca: Tips Teknologi: Back Up Data untuk Hindari Serangan Hacker



Google akan meminta password akun Gmail Anda. Ada pilihan Ring (Deringkan), Lock (Kunci Perangkat), dan Erase (hapus). Bagi Anda yang lupa dengan password, cukup pilih opsi Lock, lakukan refresh jika Android Device Manager kesulitan menemukan perangkat Anda.



Setelah memilih opsi Lock, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi baru yang akan menggantikan pola keamanan, PIN, atau password lama. Selanjutnya Anda diminta untuk memasukkan password baru sebanyak dua kali untuk mengkonfirmasi pilihan tersebut.



Tunggu lima menit, ponsel pintar Anda bisa dibuka dengan sandi baru.



3. Samsung Find My Mobile





Samsung Find My Mobile. (cloudfound.net)



Pengoperasian fitur ini sama seperti cara sebelumnya. Namun, cara ini hanya bisa dipakai di perangkat Samsung. Dan perlu diingat, cuma bisa dipakai kalau Anda pernah membuat akun Samsung.



Masuk ke Android Device Manager dengan cara nomor 2. Kalau Anda punya akun Samsung, akan ada opsi Lock My Screen di sebelah kiri. Lalu masukkan PIN baru dan pencet tombol Lock. Anda bisa buka ponsel Samsung Anda.



Baca: Tips Teknologi: 6 Aplikasi untuk Bekal Melancong Asyik



Simak tips teknologi lainnya hanya di kanal Tekno Tempo.co.



AMRI MAHBUB