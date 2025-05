TEMPO.CO, Jakarta - Pesawat nirawak merek DJI sudah cukup lama masuk pasar Indonesia melalui situs perdagangan online. Akhir November 2016, DJI secara resmi membuka toko fisik offline pertamanya di Ratu Plaza, Sudirman, Jakarta Pusat.



"Kami hadirkan distributor resmi di Indonesia DJI Experience Store," kata William Yuandi, pemilik DJI Experience Store Indonesia, di Atrium Ratu Plaza, Jakarta, Selasa, 22 November 2016. Toko fisik pertama ini akan menjadi tempat di mana konsumen Indonesia pencinta pesawat nirawak atau drone dapat melihat secara langsung produk DJI yang ingin dibelinya.



Di toko DJI Experience Store ini, William mengusung tema “From Online to On Ground”. Konsep yang diusung distributor tersebut memungkinkan pencinta drone DJI untuk berkonsultasi dengan sales representative guna memperoleh informasi lengkap mengenai produk-produk terbaru yang akan masuk pasar Indonesia.



Di DJI Experience Store, para pembeli nantinya juga memperoleh garansi toko resmi dari DJI Indonesia. DJI Experience Store berlokasi di gedung Ratu Plaza Ground Floor Unit 21, Jakarta Pusat.



Di toko ini, DJI juga secara resmi mendatangkan DJI Mavic Pro Combo, DJI Osmo Mobile, dan DJI Phantom 4. DJI Experience Store akan beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 20.00.



Selama ini, pengguna Drone Indonesia membeli pesawat nirawak, seperti DJI Osmo Mobile, melalui situs online atau toko kamera yang menjual drone.



MAYA NAWANGWULAN