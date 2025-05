Tokopedia Raih Best Company in Customer Industry IDEA 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Tokopedia hari ini meraih penghargaan Best Company in Customer Industry dalam acara Indonesia Digital Economy Award 2016, salah satu rangkaian Jakarta Marketing Week 2016, yang digelar oleh MarkPlus Inc.



Bersama Tokopedia, muncul juga Go-Jek sebagai Best Company in Application, BCA sebagai Best Company in Banking Industry, dan Auto2000 sebagai Best Company in Automobile. Sedangkan untuk kategori pemerintah, Pemerintah Kota Bandung, Bogor, dan Tangerang dinilai paling progresif.



“Pengakuan dan penghargaan ini akan terus menjadi motivasi kami untuk terus membangun produk-produk yang bisa berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” ujar CEO Tokopedia William Tanuwijaya, Kamis, 12 Mei 2016.



Indonesia Digital Economy Award adalah wadah apresiasi terhadap pelaku bisnis dan pemerintah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, yang telah menerapkan sistem digital. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo, yang mencanangkan bahwa ke depan Indonesia harus menjadi poros ekonomi digital di Asia.



William mengatakan pemerintah Jokowi berkomitmen pada 2020 Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan digital terbesar di Asia dan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang sangat progresif.



“Berbagai kementerian berkomitmen membangun industri ini dengan regulasi yang bersifat light touch dan dengan konsep safe harbor. Saya sendiri menyaksikan dengan dekat bagaimana seriusnya sikap beberapa kementerian terkait menanggapi ini sebagai peluang dan bukan ancaman,” ucapnya.



ERWIN Z