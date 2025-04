Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Gerhana Bulan dan Google Stamp

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang gerhana bulan. Gerhana bulan parsial akan menghiasi langit Indonesia, malam ini, mulai pukul 22.50 sampai Selasa, 8 Agustus 2017, pukul 03.50. Planetarium dan Observatorium Jakarta melansir informasi waktu yang cocok bagi masyarakat awam yang ingin menyaksikan gerhana ini.



"Tahapan gerhana yang relatif dapat mudah diamati oleh awam adalah pada hari, Selasa dinihari, antara pukul 00:22 hingga pukul 02:18," tulis Planetarium Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.



Topik di atas dan empat lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler di kanal Tekno:



1. iPhone 8 Gunakan Sepertiga Produksi Layar OLED Samsung





iPhone 8 dikabarkan menjadi ponsel tanpa bezel. (Mac Rumors)



Pabrik-pabrik Samsung dilaporkan telah menggenjot produksinya selama dua tahun terakhir, dan mampu memproduksi sekitar 45.000 panel per bulan yang akhirnya digunakan untuk membuat OLED. 15.000 di antaranya diduga diperuntukkan bagi Apple.



Pada tingkat ini, fasilitas Samsung Display akan mampu memproduksi sekitar 130 juta layar. Namun, karena dugaan tingkat kesulitan teknis yang tinggi untuk memenuhi permintaan spesifik Apple, mesin ini akan beroperasi dengan hasil 60 persen, dan menghasilkan sekitar 79 juta layar iPhone 8.



Bocoran Samsung Galaxy Note 9. (Forbes)



Ketika meluncurkan ponsel Samsung Galaxy S8 awal tahun ini, hal itu dilakukan perusahaan Korea itu dengan pilihan desain yang tidak menguntungkan, yaitu pemindai sidik jari ditempatkan di bagian belakang, tepat di sebelah kamera telepon.



Kelihatannya penempatan itu bisa bertahan lama, berdasarkan laporan dari KGI Securities, sebagaimana dikutip The Verge, Minggu 6 Agustus 2017.



3. Waktu yang Pas untuk Melihat Gerhana Bulan Nanti Malam





Foto gerhana bulan di Bali, 23 Desember 2016. (ANTARA)



Planetarium dan Observatorium Jakarta melansir informasi waktu yang cocok bagi masyarakat awam yang ingin menyaksikan gerhana ini. "Tahapan gerhana yang relatif dapat mudah diamati oleh awam adalah pada hari, Selasa dinihari, antara pukul 00:22 hingga pukul 02:18," tulis Planetarium Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.



Tak seperti gerhana matahari yang butuh bantuan alat khusus untuk melihatnya, gerhana bulan aman disaksikan dengan mata telanjang. Sayangnya, gerhana bulan parsial di Indonesia baru bisa disaksikan 18 tahun lagi.



4. Berita Teknologi: Smartphone Bikin Generasi iGen Cepat Depresi





Ilustrasi ponsel dapat meningkatkan depresi. (theconversation.com)



Laman berita teknologi The Atlantic melansir artikel tentang dampak smartphone bagi iGen, generasi yang lahir 1995-2012. Ini merupakan ringkasan studi yang ditulis oleh Jean Twenge, profesor psikologi dari Universitas Negeri San Diego, Amerika Serikat.



Hasil studi lengkapnya bisa dibaca di buku karangan Twenge berjudul iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood--and What That Means for the Rest of Us (2017).



5. Google Stamp, Fitur Story dari Google akan Segera Rilis





Logo Google. (Google)



Google siap bergabung dalam pasar fitur stories dengan melahirkan Google Stamp. Fitur ini akan terdiri atas layar yang bisa digeser, foto, dan video yang bisa ditambahi teks. Stamp, seperti dilansir laman berita GSM Arena, tampaknya akan seperti Discover milik Snapchat, Instastory mirip Instagram, dan Status Video milik WhatsApp.



Laman berita The Washington Post menyebut, bahwa fitur ini akan disematkan di laman Google search untuk teknologi Accelerated Mobile Pages (AMP). Stamp akan disingkat menjadi "St".



AMRI MAHBUB