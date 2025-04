Top 5 Tekno Berita Hari Ini: iPhone 8 dan Nokia Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang bocoran ponsel iPhone 8 dan pengumuman Nokia terbaru. Bocoran iPhone 8 terbaru dari Forbes telah memastikan rencana Apple untuk meluncurkan desain iPhone terbesar yang pernah dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-10 iPhone.



Sementara Nokia, atau dalam hal ini HMD global, meluncurkan versi baru dari ponsel fitur Nokia 105. Model pertama dibuat untuk dipasarkan kembali pada 2013, tetapi dua tahun kemudian, Microsoft berpikir untuk kembali merilis ponsel fitur itu dengan nama yang sedikit berbeda, Nokia 105 (2015).

Selaini itu HMD Global juga mengumumkan versi baru dari Nokia 130, ponsel fitur yang memulai debutnya pada tahun 2014. Selain dari aspek desain, tampaknya tidak ada perbedaan antara model lama dan model baru dari Nokia 130.

Dua topik di atas dan tiga lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler:



1. Bocoran Desain Final Ungkap Fitur-fitur iPhone 8







Bersama desainer casing Nodus, Forbes telah mendapatkan file CAD untuk iPhone 8 melalui rantai pasokannya. “Kami telah menggunakaannya untuk memvisualisasikan desain final dan saya bisa mengkonfirmasikan bahwa, meskipun ada masalah, kekhawatiran Apple beralih ke Rencana B yang kurang ambisius adalah tidak berdasar,” tulis Gordon Kelly dari Forbes, Minggu 16 Juli 2017.



Oleh karena itu konsumen kini dapat mengharapkan Apple untuk merilis iPhone 8 yang hampir sepenuhnya menghilangkan bezel tebal dari iPhone sebelumnya.



2. Ponsel Fitur Nokia 105 dan Nokia 130 Resmi Diperkenalkan



Perusahaan asal Finlandia HMD Global mengumumkan "the all new Nokia 105," versi modern dari ponsel fitur yang berumur empat tahun itu. Namun, selain dari tampilan yang sedikit berbeda, Nokia 105 baru tidak hadir dengan sesuatu yang baru dibandingkan pendahulunya.



Satu hal yang bisa dipastikan terkait upgrade nyata dibandingkan model Nokia 105 sebelumnya adalah layar 1,8 inci yang lebih besar. Dua ponsel fitur Nokia 105 sebelumnya hadir dengan layar 1,45 inci dan 1,4 inci, masing-masing.

3. Produksi iPhone 8 Dilaporkan Tertunda hingga November-Desember



Media berbahasa Cina, Economic Daily News,, sebagaimana dikutip macrumors.com hari ini, ponsel unggulan iPhone 8 OLED akan dikapalkan hanya dalam volume kecil tahun ini, karena tingkat produksi di pabrik utama masih belum mencapai tahap produksi massal.



“Sementara laporan-laporan sebelumnya menunjukkan bahwa produksi untuk perangkat iPhone baru telah dimulai, tingkat produksi pada dua ODM utama, Foxconn Electronics dan Pegatron, belum mencapai tingkat yang menjamin produksi massal,” kata laporan itu.



Laporan penundaan iPhone biasanya terjadi setiap tahun, tapi tampaknya kita melihat lebih banyak dari biasanya kali ini. Hal ini sepertinya didorong oleh klaim bahwa Apple telah mendapati perangkatnya mengalami tantangan untuk penyelesaian, baik karena kerumitan panel OLED dan komponen penting lainnya yang mengarah ke pasokan yang rendah, atau masalah pengintegrasian sensor sidik jari Touch ID.



4. Essential Phone, Ponsel Buatan Pendiri Android Segera Masuk Pasar



Essential mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan beberapa operator Inggris, termasuk EE untuk menentukan tanggal peluncuran Essential Phone. Di AS, Essential melakukan kerja sama eksklusif dengan operator Sprint.



Esssential masih bungkam terkait peluncuran di AS. namun Niccolo de Masi, chief Operating Officer Essential, mengatakan perkenalan The Essential Phone di AS "sudah dekat." Dia tidak menjelaskan kapan tepatnya pelanggan pre-order dapat menerima ponsel mereka.

5. Premiere Game of Thrones Season 7 Pecahkan Rekor Rating HBO



Penayangan perdana Game of Thrones Season 7 pada Senin pagi waktu Indonesia, 17 Juli 2017, memecahkan rekor rating HBO. Episode ini mampu menarik 16,1 juta pemirsa, termasuk 10,1 juta yang menonton di saluran linier, DVR, dan streaming. Jumlah penonton ini meningkat 50 persen dari pemutaran perdana tahun lalu, saat acara ditayangkan di musim semi.



Seperti dilansir dari variety.com, jumlah pemisa televisi di musim semi biasanya juga lebih tinggi dibanding musim panas. Pemutaran perdana episode ini juga menjadi yang paling banyak ditonton untuk channel HBO hingga saat ini. Prestasi lainnya adalah jumlah penonton penanyangan perdana Game of Thrones Season 7 merupakan yang tertinggi di antara layanan streaming HBO Go dan HBO Now.



Selain kabar tentang iPhone 8 dan Nokia, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca lainnya hanya di kanal Tekno Tempo.co.



ERWIN ZACHRI