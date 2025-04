Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Mikroplastik, iPhone 8, Xiaomi Mi A1

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang hasil riset terbaru yang mengungkap mikroplastik ditemukan di jaringan air ledeng dan sumur di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Hal itu terungkap dari analisis 159 sampel air ledeng dan air tanah dari sebuah studi yang dilakukan Orb Media bersama ilmuwan dari University of Minnesota dan State University of New York.



Secara ekslusif Tempo.co mendapatkan temuan tersebut dari Orb Media. Liputan ini dipublikasikan serentak di sejumlah media terkemuka di seluruh dunia, termasuk The Guardian, hari ini.



Sementara itu, laman berita teknologi The Verge mengabarkan, asisten virtual Siri di iPhone 8 akan diaktifkan menggunakan tombol daya. Seorang pengembang aplikasi bernama Guilherme Rambo, yang beberapa kali membocorkan informasi seputar iPhone 8, mengklaim menemukan "gerakan untuk mengaktifkan Siri dengan menekan lama tombol kunci".



Dua topik di atas dan tiga lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Hasil Riset: Air di Jakarta Terkontaminasi Mikroplastik





Hasil riset terbaru mengungkap, mikroplastik ditemukan di jaringan air ledeng dan sumur di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal itu terungkap dari analisis 159 sampel air ledeng dan air tanah dari sebuah studi yang dilakukan Orb Media bersama ilmuwan dari University of Minnesota dan State University of New York.



Secara ekslusif Tempo.co mendapatkan temuan tersebut dari Orb Media. Liputan ini dipublikasikan serentak di sejumlah media terkemuka di seluruh dunia, termasuk The Guardian, hari ini.



Sebanyak 159 sampel tersebut berasal dari delapan wilayah di lima benua. Di antaranya, yaitu Jabodetabek, Indonesia (21 sampel); New Delhi, India (17 sampel); Kampala, Uganda (26 sampel). Juga di Beirut, Lebanon (16 sampel); Amerika Serikat (36 sampel); Kuba (1 sampel); dan, Quito, Ekuador (24 sampel), dan Eropa (18 sampel). Dari 159 sampel air keran yang diambil dari lima negara tersebut, 83 persen di antaranya mengandung partikel serat plastik mikroskopis (mikroplastik).



2. Berita Teknologi: Ini Cara Aktifkan Siri di iPhone 8



Laman berita teknologi The Verge mengabarkan, asisten virtual Siri di iPhone 8 akan diaktifkan menggunakan tombol daya. Seorang pengembang aplikasi bernama Guilherme Rambo, yang beberapa kali membocorkan informasi seputar iPhone 8, mengklaim menemukan "gerakan untuk mengaktifkan Siri dengan menekan lama tombol kunci".



Jika demikian, tombol daya di iPhone akan bertambah fungsi. Selama ini tombol digunakan untuk hanya untuk menyalakan-mematikan ponsel atau mengunci-membuka kunci layar. Selain itu, iOS 11 juga menambahkan fungi darurat untuk menghubungi 911 atau kontak darurat lainnya dengan lima kali menekan tombol.



Sebelumnya, divisi Siri mengalamai perubahan pemimpin dari Eddy Cue ke Craig Federighi. Eddy Cue merupakan kepala divisi pengembangan yang menangani Apple Music, Apple Pay, iCloud dan iTunes, sementara Federighi memimpin pengembangan iOS dan MacOS.



3. Xiaomi Mi A1 dan Nokia 6, Mana Lebih Hebat?



Xiaomi baru saja meluncurkan produk terbarunya, yaitu Xiaomi Mi A1, Selasa, 5 September 2017. Ponsel unggulan yang dibanderol dengan harga Rp 3,2 Juta ini memiliki slogan "Created by Xiaomi, Powered by Google". Ponsel pintar ini menawarkan banyak spesifikasi.



Sebelumnya, pada bulan Juni, HMD Global meluncurkan Nokia 6 di India. Sebenarnya ponsel ini sudah diluncurkan pada bulan Januari di Cina, namun baru diluncurkan dan beredar di India pada bulan Juni lalu. Sama halnya dengan Mi A1, Nokia 6 dibandrol dengan harga 3,2 Juta Rupiah.



Berdasarkan kualitas tampilan luarnya, kedua ponsel pintar ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya memiliki layar LCD 5.5 inci dan resolusi 1080x1920 piksel. Keduanya juga memiliki sensor fingerprint.



4. Nama iPhone 8 Akhirnya Muncul di Kemasan Retail



Pekan lalu, beberapa laporan menyebutkan nama yang diberikan Apple untuk model iPhone versi ulang tahun ke-10, yang hingga kini kebanyakan orang menyebutnya sebagai iPhone 8.



Jumat lalu, muncul laporan yang menyatakan versi iPhone tersebut sebenarnya akan disebut Apple iPhone Edition. Rumor yang sama menyebutkan sekuel Apple iPhone 7 dan Apple iPhone 7 Plus akan diberi nama Apple iPhone 8 dan Apple iPhone 8 Plus.



Keesokan harinya, rumor lain membuat kondisi semakin membingungkan. Spekulasi itu menyebut iPhone versi ulang tahun ke-10 akan mengusung nama Apple iPhone X.



5. The Conversation Diluncurkan di Indonesia



The Conversation, sebuah jaringan media nirlaba independen yang berfokus pada penyebarluasan hasil riset serta analisis mendalam kepada publik, telah meluncurkan The Conversation Indonesia.



Ini merupakan edisi pertama The Conversation di Asia dan edisi ketujuh dalam jaringan global The Conversation setelah edisi Australia, Inggris, Afrika, Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada.



Kehadiran The Conversation di Indonesia sejalan dengan agenda Indonesia untuk mengembangkan riset dan sains. Juga kebijakan berbasis bukti melalui penyebaran karya-karya cendekiawan melalui tulisan ilmiah populer.



Editor The Conversation Indonesia, Prodita Sabarini, mengatakan The Conversation Indonesia hadir untuk membantu akademikus dan peneliti Indonesia menceritakan kepada khalayak luas hasil analisis mendalam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.



ERWIN ZACHRI