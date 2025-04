Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Ponsel Mewah Vertu dan Android O

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar laman berita teknologi Phone Arena yang mengabarkan soal ponsel mewah Vertu diobral di rumah lelang G.K. Wisdom & Co. Meski diobral, harganya masih tinggi.



Sementara itu, nama resmi Android O dikabarkan akan resmi dirilis bersamaan dengan gerhana matahari di Amerika Serikat, 21 Agustus 2017. Sistem operasi ini pertama kali akan digunakan untuk smartphone Google Pixel.



Juga, ada kabar soal para peneliti dari Massachusetts Institute of Technology dan Google membuat kecerdasan baru mereka: fotografi.



Tiga topik di atas dan dua lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Berita Teknologi: Ponsel Mewah Vertu Diobral



Laman berita teknologi Phone Arena mengabarkan, ponsel mewah Vertu diobral di rumah lelang G.K. Wisdom & Co. Meski diobral, harganya masih tinggi. Paling murah saja ponsel Vertu masih seharga US$ 1.300, atau setara Rp 17,5 juta. Itu pun terbilang Vertu versi lama.



Ponsel paling mahal adalah Vertu Signature yang saat diluncurkan mencapai US$ 19 ribu, atau Rp 256,5 juta. Dalam pelelangan, ponsel itu dijual seharga US$ 14,5 ribu (Rp 195,5 juta).



Ada sekitar 105 ponsel pintar Vertu unik dan langka yang diobral. Namun, sekali lagi, harganya tidak murah. Harganya mencapai US$ 20 ribu (Rp 270 juta) sampai US$ 172 ribu (Rp 2,3 miliar).



Secara keseluruhan, tampaknya Vertu menghasilkan banyak uang setelah menjual sebagian dari asetnya. Namun, tidak jelas apakah cukup untuk membayar semua tagihannya.



Baca selengkapnya



2. Android O akan Dirilis Saat Gerhana Matahari?





Nama resmi Android O dikabarkan akan resmi dirilis bersamaan dengan gerhana matahari di Amerika Serikat, 21 Agustus 2017. Sistem operasi ini pertama kali akan digunakan untuk smartphone Google Pixel.



Kabar ini diungkap oleh analis teknologi Evan Blass dalam akun Twitternya. "Prediksinya dikenal soal tren Android sering tepat," demikian laman teknologi Phone Arena mengabarkan, Senin, 14 Agustus 2017



Sebelumnya, Juli lalu, Google merilis versi beta Android O khusus untuk pengembang. Namun, hingga saat ini, kepanjangan huruf "O" masih misterius.



Selama ini Google memberikan nama sistem operasinya sesuai alfabet. Seperti "K" untuk Kit Kat, "L" untuk Lolipop, "M" untuk Marshmallow, dan "N" untuk Nougat.



Baca selengkapnya



3. Google dan MIT Bikin Kecerdasan Buatan Fotografi





Para peneliti dari Massachusetts Institute of Technology dan Google membuat kecerdasan baru mereka: fotografi. Laman berita teknologi Wired mengabarkan, program ini layaknya fotografer dan editor foto profesional.



"Ambillah sebuah foto, program kami niscaya akan membuatnya terlihat lebih baik. Misalnya, dengan meningkatkan kontras, kecerahan, atau yang lainnya, kurang dari 20 milidetik," kata Michael Gharbi, peneliti yang juga mahasiswa doktoral di MIT.



Gharbi dan tim menanamkan algoritma khusus yang bisa memproses foto secara cepat. Algoritma tersebut dia beri nama Algoritma Gharbi.



Baca selengkapnya



4. Satwa Bertubuh Tambun Kuat tapi Lambat, Ini Penjelasan Ilmiahnya





Bertubuh besar bukan berarti tidak punya kelemahan, demikian riset terbaru soal satwa bertubuh besar. Seperti halnya kerbau yang punya tubuh tambun tapi tidak bisa menghindari cengkeraman harimau yang memiliki tubuh lebih kecil.



Dalam animalia kingdom, hewan yang gesit dan memiliki kecepatan super biasanya memiliki ukuran tubuh yang sedang. Di darat, cheetah (Acinonyx jubatus) bisa berlari lebih cepat daripada singa (Panthera leo). Di laut, lumba-lumba (‎Delphinidae) mampu berenang melesat ketimbang paus (Cetacea). Di udara, elang peregrine (Falco peregrinus) bisa menerkam mangsa buruan lebih cepat ketimbang elang botak (Haliaeetus leucocephalus).



Hewan yang lebih besar memang memiliki otot yang lebih besar dan kuat. Namun kenapa mereka tidak bisa menggunakan keunggulan tersebut untuk kecepatan?



Baca selengkapnya



5. Tips Teknologi: Manfaatkan Smartphone Jadul Anda untuk 7 Hal Ini





Tips teknologi kali ini adalah mendaur-ulang smartphone jadul. Mendaur-ulang di sini maksudnya bukan menghancurkan lalu membuat produk lain, melainkan memanfaatkannya dalam fungsi lain.



Tak ayal kalau tren teknologi, terlebih smartphone, cepat sekali berganti. Banyak orang yang memuseumkan smartphone lamanya setelah membeli yang baru. Namun, tahukah Anda, sebetulnya masih banyak fungsi smartphone lama yang bisa dimanfaatkan?



Baca selengkapnya



Selain kabar tentang ponsel mewah Vertu dan Android O, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno lainnya di laman Tempo.co.



ERWIN ZACHRI