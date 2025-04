Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Uber, Facebook, Ikan Siput

TEMPO.CO, San Francsico - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang Uber Inc. yang menunjuk Dara Khosrowshahi sebagai kepala eksekutif untuk menggantikan Travis Kalanick yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Khosrowshahi sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Expedia, perusahaan travel asal Amerika Serikat.



1. Dara Khosrowshahi, Sosok Kuda Hitam yang Kini Memimpin Uber







Penyedia aplikasi online pemesanan kendaraan, Uber Inc, menunjuk Dara Khosrowshahi sebagai kepala eksekutif untuk menggantikan Travis Kalanick yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Khosrowshahi sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Expedia, perusahaan travel asal Amerika Serikat.



Keterangan seorang sumber kepada kantor berita Reuters menyebutkan Khosrowshahi mengalahkan beberapa kandidat lain yang cukup ternama, seperti bos General Electric Jeff Immelt dan Kepala Eksekutif Hewlett-Packard Enterprises Meg Whitman. Pertemuan dewan komisaris Uber yang dikabarkan cukup pada akhir pekan lalu akhirnya memilih Khosrowshahi. Sumber Reuters mengatakan, sebelum membuat keputusan, dewan komisaris sempat terbelah antara memilih Whitman dan Khosrowshahi.



Khosrowshahi, yang kini berusia 48 tahun, adalah warga Amerika Serikat keturunan Iran. Dia telah mengembangkan Expedia sejak 2005, dari perusahaan rintisan hingga mampu memperluas bisnisnya ke 60 negara. Khosrowshahi juga dikenal sebagai aktivis dan kritikus yang vokal dalam menyikapi aturan Presiden Amerika Donald Trump yang melarang imigran muslim bepergian ke Amerika.



2. Facebook Cabut Iklan dari Halaman yang Terkait dengan Konten Hoax







Facebook terus berusaha memerangi berita bohong (hoax). Mereka menyatakan akan mencabut iklan dari halaman-halaman yang punya tautan ke konten berita bohong atau hoax.



"Jika halaman berulang kali membagikan berita yang sudah ditandai bohong, maka pelanggarnya tidak akan lagi dibiarkan beriklan di Facebook," kata manajer produk Tessa Lyons dan Satwik Shukla dalam satu posting blog seperti dikutip AFP.



"Pembaruan ini akan membantu mengurangi penyebaran berita bohong sehingga tidak terus mendapatkan uang dari menyebarkan berita bohong."



Jejaring sosial ini sudah memblokir iklan untuk tidak tertaut dengan berita-berita yang oleh pengecek pihak ketiga sudah ditandai sebagai berita bohong.



3. Rekor Rekaman Video Terdalam di Laut, Temukan Ikan Siput







Sebuah kamera yang dioperasikan oleh sebuah tim di atas kapal penelitian Jepang Kairei telah menangkap rekaman terdalam kehidupan di Palung Mariana, yang menunjukkan seekor 'ikan siput' bercahaya 8.178 meter di bawah permukaan laut.





Dalam pengamatan yang memecahkan rekor tersebut, para periset melihat adanya organisme laut dalam yang tidak biasa, terpikat dengan ikan tenggiri yang diikat ke rig, dan setelah lebih dari 17 jam merekam kejadian itu, seekor ikan siput muncul, tampak tersenyum ke kamera.





Pemandangan yang luar biasa dari kedalaman 8.173 meter melebihi rekor sebelumnya sebesar 26 meter, yang memungkinkan periset untuk mengintip ke daerah yang mendekati titik terdalam di mana ikan dapat bertahan.



Upaya tersebut, yang dipimpin oleh Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) dan Japan Broadcasting Corporation (NHK) membuat rekaman di dua kedalaman di Palung Mariana: pada 7.498 meter dan pada 8.178 meter.



4. Pusat Antariksa NASA Ditutup di Tengah Serangan Badai Harvey







Setelah badai dan hujan yang menerpa tiada henti, air bah Houston yang naik akhirnya sampai di gerbang NASA Johnson Space Center (JSC) pada hari Minggu, 27 Agustus 2017.



Fasilitas NASA ini biasanya ramai dikunjungi oleh 10.000 ilmuwan, insinyur, staf dan kontraktor lainnya, termasuk pengendali terbang untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tapi kini tertutup untuk semua, selain personil misi.



Akun Twitter untuk kantor manajemen darurat melaporkan bahwa air di lingkungan perkantoran itu setinggi lutut di beberapa jalan dan membanjiri banyak trotoar. Petugas keamanan harus dievakuasi dari gerbang kampus. "Telepon jika Anda butuh akses," ujar sebuah tweet. "Sangat merekomendasikan tidak bepergian."



Spaceflight Meteorology Group yang bermarkas di JSC hari Minggu melaporkan bahwa pusat tersebut telah menerima hujan lebih dari 20 inci.



5. Jurus Menteri Rudiantara Perangi Konten Negatif di Media Sosial





Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengajak semua elemen bangsa untuk bekerja sama memerangi konten negatif di media sosial. “Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama,” kata Rudiantara dalam keterangannya, Selasa, 29 Agustus 2017.



Seperti diketahui, maraknya berita bohong (hoax) maupun perundungan (bullying) di era media sosial telah menjurus pada perpecahan dan merongrong integritas berbangsa dan bernegara. Padahal bila melihat produk hukum yang telah ditetapkan, yaitu UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perbaikan dari UU No.18 tahun 2008, dengan jelas mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar.



Menurut Chief RA, panggilan akrab Rudiantara, Kementerian Komunikasi dan Informasi menangani konten negatif ini dari hulu hingga hilir. "Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya," ungkap Rudiantara dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Senin.



