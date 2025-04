Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Xiaomi Mi A1, Galaxy Note 8, Google

TEMPO.CO, Beijing - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang Xiaomi yang diketahui telah bekerja sama dengan Google untuk mengembangkan ponsel Android One. Perangkat yang dimaksud disebut-sebut sebagai varian Xiaomi Mi Mi 5X yang menjalankan stok Android. Dan kini terdapat beberapa informasi lebih lanjut tentang perangkat itu.



Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Ponsel Android One Xiaomi Dilaporkan Bernama Mi A1







Xiaomi diketahui telah bekerja sama dengan Google untuk mengembangkan ponsel Android One. Perangkat yang dimaksud disebut-sebut sebagai varian Xiaomi Mi Mi 5X yang menjalankan stok Android. Dan kini terdapat beberapa informasi lebih lanjut tentang perangkat itu.



Berbagai laporan mengatakan ponsel itu akan memiliki nama 'Mi A1', dan menurut rumor terbaru, akan memiliki tampilan layar penuh. Rumor itu datang dalam bentuk posting Weibo, yang juga menyertakan gambar-gambarnya.



Sayangnya, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai perangkat ini, termasuk harga dan ketersediaannya.



Kabar ini menyusul laporan sebelumnya terkait proyek Android One Google yang ternyata masih berlanjut.



2. Samsung Targetkan Jual Lebih dari 11 Juta Unit Galaxy Note 8







Samsung mengumumkan bahwa ponsel andalan terbarunya, Galaxy Note 8, kemungkinan akan mengisi rak-rak pada 15 September, sebagaimana dilaporkan Phonearena, Selasa 29 Agustus 2017.



Namun, pre-order untuk phablet tersebut telah dibuka secara global, sehingga pelanggan dapat membeli Galaxy Note 8 dan menunggu sampai tiba bulan depan.



Menurut kepala mobile Samsung DJ Koh, perusahaannya mengharapkan untuk menjual lebih banyak unit Galaxy Note 8 dari model sebelumnya, Galaxy Note 5. Dia juga memastikan bahwa Samsung menjual 11 juta unit Note 5, sehingga targetnya adalah menjual lebih banyak dari jumlah tersebut.



3. Sejarah Hari Ini: Debut Astronot Afro-Amerika Pertama







Sejarah hari ini, 30 Agustus 2017, merupakan debut astronot Afro-Amerika pertama, Guion S. Bluford ke antariksa. Pria yang berpangkat Letnan Kolonel di Angkatan Udara Amerika Serikat itu berangkat untuk misi ketiga wahana Challanger, 30 Agustus 1983.



Misi yang diluncurkan pada 02.32 dini hari waktu setempat ini juga menandai pertama kalinya peluncuran malam hari di Cape Canaveral, Florida. Bahkan, sebagian besar warga Amerika rela berjaga untuk menyaksikan peluncuran ini.



Challanger menghabiskan enam hari di antariksa. Blueford dan empat astronot lain melakukan beberapa pekerjaan, seperti meluncurkan satelit komunikasi untuk pemerintah India, melakukan eksperimen ilmiah, dan menguji lengan robot pesawat. Setelah selesai, pada pagi hari 5 September 1983, mereka mendarat di Pangkalan Edwards, California.



4. Penasaran Berapa Gaji Karyawan Google? Baca Ini







Berapakah gaji karyawan di kantor pusat Google yang bermarkas di Mountain View, California, Amerika Serikat? Pertanyaan inilah yang kerap terlontar dari netizen. Mari kita cari tahu jawabannya untuk menjawab rasa penasaran tersebut.



PayScale, lembaga riset swasta yang berbasis di Seattle, Washington, Amerika Serikat, pernah merinci gaji untuk beberapa posisi penting di Google. Ternyata, rata-rata karyawan Google bisa membawa pulang penghasilan (take home pay) US$ 252 ribu, atau sekitar Rp 3,5 miliar, setahun. Artinya, satu bulan karyawan rata-rata digaji sekitar Rp 285 juta.



Jumlah tersebut belum termasuk bonus tahunan yang mencapai US$ 32 ribu, atau sekitar Rp 432 juta. Dan, saham karyawan sekitar US$ 99 ribu alias Rp 1,3 miliar.



Jabatan Senior Software Engineer menjadi salah satu jabatan yang mendapatkan gaji di atas rata-rata. Sekitar US$ 312 ribu, sekitar Rp 4,21 miliar. Sedangkan yang mendapatkan gaji di bawah rata-rata ialah manajer komunikasi, yaitu US$ 157 ribu. Paling kecil? Tentu tidak jika dibandingkan dengan manajer komunikasi di Indonesia. Kalau dikonversi ke rupiah saja menjadi sekitar Rp 2,1 miliar.



5. Berita Teknologi: Galaxy Note 8 dapat Nilai A+







Laman berita teknologi Android Authority mengabarkan, lembaga penelitian dan survei swasta DisplayMate memberikan nilai A+ untuk kemampuan Samsung Galaxy Note 8. Ini pertama kali dalam sejarah. Sebelumnya, Samsung Galaxy S8 hanya mendapatkan nilai A.



Apa penyebabnya? Pertama, menurut DisplayMate, ada peningkatan kemampuan layar. Tingkat kecerahan (brightness) ponsel dengan lebar layar 6,3 inci ini bisa disetel sampai 22 persen mencapai 1.200 nits.



Soal warna, Galaxy Note 8 memiliki warna asli keseluruhan lebih tinggi. Mata akan sangat bisa menikmati detail warna yang tajam dengan ambient tinggi. Itu berarti tingkat akurasi warna mendekati penglihatan mata manusia.



Untuk kemampuan jangan ditanya lagi. Galaxy Note 8 adalah HDR Premium mobile. Ini berarti Anda bisa memutar film dengan kualitas 4K HDR sama seperti di televisi 4K UHD Premium.



Selain kabar tentang ponsel Android One Xiaomi bernama Mi A1 dan Galaxy Note 8 yang ditargetkan Samsung terjual lebih dari 11 juta unit, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno Tempo.co.



ERWIN ZACHRI