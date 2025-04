Trailer Game Star Wars Battlefront 2 Bocor

TEMPO.CO, San Francisco - Trailer pertama untuk game Star Wars Battlefront 2 dijadwalkan untuk premier selama acara the Star Wars Celebration minggu ini di Orlando. Tetapi ternyata trailer itu telah tiba lebih awal karena bocor. Anda dapat menonton trailer di Vimeo (melalui NeoGAF) ini.

Baca:

Game Pokemon Go Segera Hadirkan Fitur Multiplayer

Game 'Smurfs Bubble Story' Tersedia di iOS dan Android

Google Umumkan 15 Besar Finalis Indonesia Games Contest

Seorang prajurit wanita menceritakan video itu, yang menunjukkan akan ada “the untold soldier’s story”, serta pertempuran multiplayer yang serinya sudah dikenal. Dan seperti dikabarkan, Battlefront 2 tidak akan terbatas pada satu era Star Wars. Sebaliknya, semua era akan diwakili, ujar video itu.



Beberapa karakter yang ditunjukkan dalam video itu termasuk Darth Maul, Yoda, Rey, dan Kylo Ren. Anda mungkin memiliki modus baru traversal juga.



Mereka yang preorder akan mendapatkan akses ke sesuatu yang disebut Star Wars: The Last Jedi Heroes. Ini terdengar seperti konten yang terkait dengan film baru, The Last Jedi, yang akan keluar pada bulan Desember. Star Wars: Battlefront 2015 juga menerima konten (Battle of Jakku) terkait dengan sebuah film baru, dalam kasus ini The Force Awakens.



EA telah menyebut rincian tentang Battlefront 2 selama hampir satu tahun, dan mengkonfirmasi keberadaannya Mei lalu. Sejak itu, mereka mengakui kritik dari game pertama dan berulang kali menyatakan akan ada game yang lebih besar dan lebih mendalam, yang memiliki kampanye pemain tunggal.



Trailer bocor hari ini menegaskan Battlefront 2 akan hadir ke PlayStation 4. Versi dari game itu untuk Xbox One dan PC juga diharapkan. Juga tampak bahwa kesepakatan pemasaran Sony dengan Disney terus berlanjut untuk sekuel ini.



Tidak ada tanggal rilis yang diumumkan untuk Battlefront 2, meskipun peluncuran kemungkinan mendekati The Last Jedi.



EA telah merencanakan untuk membuat debut trailer Battlefront 2 dalam sebuah panel di Star Wars Celebration pada 15 April ini. Panel ini dapat disaksikan live pada 11:30 AM PT tanggal 15 April; Anda dapat melihatnya live di sini.



GAMESPOT | ERWIN Z