TEMPO.CO, Jakarta - Traveloka, perusahaan teknologi penyedia layanan booking online hotel dan tiket pesawat, memperkenalkan fitur Easy Reschedule kepada para penggunanya. Ferry Unardi, CEO Traveloka, mengatakan fitur baru ini membuat pengguna dapat dengan mudah mengubah pesanannya di Traveloka secara online, baik lewat situs web maupun aplikasi mobile di Android. "Untuk yang versi iOS akan ditambahkan dalam waktu dekat," ucapnya melalui surat elektronik.



Penambahan fitur Easy Reschedule ini telah dilakukan sejak 10 Mei 2016. Ferry mengklaim keberadaan fitur ubah penerbangan ini merupakan yang layanan online travel pertama di Asia Tenggara. Dia menjelaskan, fitur Easy Reschedule memungkinkan pengguna mengubah rencana penerbangan domestik (Indonesia) dengan maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Sriwijaya Air, Nam Air, Kal Star Aviation, Xpress Air, Trigana Air, dan Aviastar.



Selain mengubah waktu dan tanggal keberangkatan, pengguna dapat mengganti maskapai penerbangan sesuai dengan keinginan hanya dengan mengikuti beberapa langkah seperti berikut:



1. Klik menu Pesanan Saya

Pengguna perlu log in ke akun Traveloka lebih dulu, lalu pilih submenu Pesanan Saya.



2. Klik tombol Reschedule

Pada penerbangan yang ingin diubah, klik tombol Reschedule.



3. Pilih jadwal penerbangan baru

Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman pencarian baru untuk memilih jadwal penerbangan baru.



4. Lakukan pembayaran

Harga total sudah termasuk harga tiket baru dan biaya Reschedule Rp 15 ribu per orang per segmen. Bila ada sisa dana, pengguna akan mendapat uang kembalian atau cashback.



5. Dapatkan e-ticket baru

Setelah proses rescheduling selesai, e-ticket akan langsung dikirim ke Traveloka App dan e-mail pengguna.



Ferry berujar selama ini proses mengubah jadwal penerbangan tiket pesawat terkesan merepotkan karena konsumen harus menghubungi maskapai lewat telepon. "Hal ini terkadang menjadi kendala bagi konsumen kami karena proses pemesanan dan pengubahan mesti melalui dua pintu,” kata Ferry. Dia berharap kehadiran fitur Easy Reschedule dapat mengatasi kesulitan tersebut. "Kini konsumen bisa mengubah jadwal penerbangannya secara online dan langsung di Traveloka, sehingga lebih menghemat waktu.”



