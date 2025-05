Tukar Note 7 dengan Merek Samsung, Pemilik Dapat Rp 1,3 Juta

TEMPO.CO, San Francisco - Setelah masalah cacat pada Galaxy Note 7, yang awal pekan ini membuat Samsung mengakhiri produksi ponsel itu untuk selamanya, raksasa elektronik asal Korea Selatan ini melakukan strategi menawarkan manfaat yang lebih besar bagi konsumen yang tidak meninggalkan merek itu.



Dalam sebuah catatan tentang perluasan program pengembalian dan pertukaran di AS untuk Note 7, yang berlaku hari ini untuk semua pemilik, termasuk pemilik ponsel pengganti baru (yang telah meledak dan terbakar), Samsung menawarkan mereka untuk memilih menukar phablet itu dengan perangkat Samsung lainnya disertai pemberian dana US$ 100 (Rp 1,3 juta).



Konsumen Amerika Serikat yang memilih untuk menukar Note 7 untuk pengembalian dana penuh atau merek ponsel lain ditawarkan memperoleh US$ 25 sebagai isyarat niat baik karena telah mengalami permasalahan penarikan. Tapi goodwill yang lebih besar diperoleh jika konsumen bersedia untuk tetap setia kepada Samsung.



Tidak diketahui apakah pemilik Note 7 di pasar di luar AS juga mendapatkan penawaran tersebut pada tahap ini.



Pekan ini, Samsung memperluas program pengembalian dana untuk Australia dan sebagian Asia. Sementara program pengembalian dana dan program pertukaran untuk Note 7 di Inggris hanya menyebutkan bahwa konsumen yang memilih untuk menukar dengan produk lain akan dikembalikan sebesar perbedaan harga.



Mengomentari program pengembalian dana dan pertukaran di AS, Tim Baxter, Presiden dan COO dari Samsung Electronics America, mengatakan: "Kami menghargai kesabaran konsumen, operator dan mitra ritel kami untuk menanggung beban ini selama masa yang penuh tantangan ini. Kami berkomitmen untuk melakukan segala yang kami bisa."



Dalam komentar lebih lanjut ia menyebut "keselamatan pelanggan" sebagai prioritas bagi perusahaan, dan mendesak semua pemilik Note 7 untuk mematikan dan mengambil keuntungan dari program yang tersedia."



TECHCRUNCH | ERWIN Z



Baca:

Soal Surat Al-Maidah, Din Syamsudin Minta Ahok Diperiksa

Putin Marah, Perintahkan Warga Rusia di Luar Negeri Pulang

Selebgram dan Buzzer Bakal Dikenai Pajak Penghasilan