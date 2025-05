TEMPO.CO, Jakarta - Jejaring sosial Twitter mengakuisisi dua perusahaan baru senilai US$ 86,6 juta (sekitar Rp 1,2 triliun) untuk meningkatkan kinerja aplikasi ini.



Kedua startup yang diakuisisi itu adalah aplikasi live-streaming Periscope dan Niche, jejaring sosial.



Ini terungkap dalam laporan perusahaan ke otoritas bursa Amerika Serikat, US SEC. "Harga pembelian Periscope tampaknya lebih tinggi dibandingkan Niche," demikian tertulis di situs CNET, Selasa, 12 Mei 2015.



Manajemen Twitter tidak merinci berapa harga pembelian masing-masing item. Namun, menurut pemberitaan dari situs Recode, Niche dibeli seharga sekitar US$ 30 juta atau sekitar Rp 400 miliar.



Langkah ini merupakan upaya manajemen Twitter untuk meningkatkan penggunaan aplikasi ini. Pada kuartal pertama tahun ini, jumlah pengguna baru Twitter bertambah sekitar 12 juta menjadi 302 juta akun.



Pertumbuhan jumlah pengguna baru ini atau yang disebut monthly active user relatif kecil dan cenderung menurun. Aplikasi berbagi gambar seperti Instagram telah lebih dulu melewati jumlah pengguna 300 juta orang meskipun aplikasi itu baru belakangan diluncurkan. Jejaring sosial Facebook, yang dianggap sebagai kompetitor, sekarang telah memiliki jumlah pengguna sekitar 1,4 miliar akun.



Periscope memungkinkan penggunanya untuk menyiarkan kegiatannya secara real-time menggunakan kamera depan. Para pengikut bisa bercakap-cakap lewat teks atau emoji. Layanan ini hanya bersifat satu arah yaitu pengikut bisa melihat wajah akun yang sedang siaran dan tidak sebaliknya.



Dalam kunjungannya ke Jakarta awal tahun ini, CEO Twitter Dick Costolo mengatakan layanan ini bakal menjadi cara berkomunikasi yang efektif. Layanan video chat ini juga diklaim berbeda dengan Skype dan Google Hangout serta FaceTime.



Layanan video ini mendapat sekitar 1 juta pengikut baru dalam waktu sepuluh hari sejak diluncurkan awal Maret. Aplikasi ini bersaing dengan Meerkat, yang menyediakan layanan serupa.



Sedangkan jejaring sosial Niche merupakan startup yang menyediakan layanan untuk menghubungkan merek dengan sosial media untuk kegiatan iklan atau sponsored content.



CNET | BUDI RIZA