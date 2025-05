TEMPO.CO, Jakarta - Twitter telah meluncurkan algoritma baru untuk menyajikan tampilan linimasa bagi penggunanya.



Seperti diumumkan Rabu, 10 Februari 2016, Twitter telah meluncurkan desain terbaru untuk linimasa.



Melalui sentuhan baru ini, tweet akan ditampilkan berdasarkan relevansi. Ini berbeda dibandingkan dengan tampilan sebelumnya, yang didasari oleh kronologi.



Seperti diumumkan Mike Jahr, Senior Engineering Manager Twitter, melalui blog resmi Twitter, Rabu, 10 Februari 2016, melalui perubahan tampilan ini, pengguna dapat melihat tweet terbaik lebih dulu sebelum masuk ke tweet yang ditampilkan secara kronologi.



Tweet yang dianggap paling penting akan muncul di bagian paling atas linimasa atau disebut best tweets first.



Bagi yang ingin mencoba linimasa baru pada perangkat komputer, cukup dengan log in dan masuk ke laman pengaturan. Pilih "Account" dan "Content".



Fitur terbaru akan berada di bawah pilihan "Timeline", yaitu "Show me the best tweets first". Untuk menonaktifkannya, cukup mengeklik kembali kotak di sebelah "Show me the best tweets first".



Pada perangkat iOS, pengguna dapat mengaksesnya dengan masuk ke pengaturan dan melakukan hal serupa. Begitupun dengan perangkat Android.



Kendati demikian, tampilan linimasa baru ini belum dapat dirasakan oleh seluruh pengguna.



"Kami akan mendengarkan tanggapan kalian dan membuatnya lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Lalu kami akan mengaktifkan fitur ini dalam beberapa minggu ke depan. Perhatikan notifikasi pada linimasa kalian. Kami sangat menyukainya dan berharap kalian juga akan menyukainya. Jika tidak, kirimkan pendapat kalian ke kami dan kalian dapat menonaktifkannya di laman pengaturan," kata Mike Jahr.





