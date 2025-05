Twitter Revisi Tampilan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan jejaring microblogging Twitter memperkenalkan fitur baru untuk memudahkan para calon pengguna dalam menggunakan layanan ini.



Seperti diberitakan media online The Verge, Twitter menampilkan laman depan dengan sejumlah opsi konten yang bisa diikuti para calon pengguna. Ini terlihat pada tampilan dalam laman web. Namun, untuk saat ini, baru sebagian pengguna yang bisa menjajalnya.



"Ini merupakan upaya manajemen Twitter membuat layanannya lebih mudah dimengerti dan meningkatkan jumlah pengguna baru," demikian tertulis pada situs The Verge, Kamis, 16 April 2015.



Tampilan baru ini memberikan sejumlah opsi bersifat tematik, seperti Pop Artist, Tech Blogs, Actors & Actresses, dan Space News & Publications. Ada juga opsi TV Shows dan Cute Animals.



Pada setiap tema ini ada sejumlah akun pilihan yang dipromosikan Twitter bagi para calon pengguna. Dengan mengklik tiap topik, akan tampil akun-akun tadi berikut isinya.



Perbedaan dengan versi tampilan laman depan sebelumnya adalah laman sebelumnya tidak memiliki opsi topik. Laman yang lama hanya menampilkan gambar dan slot untuk log in atau mendaftar.



Seperti diberitakan sebelumnya, CEO Twitter Dick Costolo mengatakan manajemen terus berupaya meningkatkan jumlah pengguna baru. Ini menjadi isu penting karena saat ini jumlah pengguna aktif Twitter per bulan bertengger pada kisaran 288 juta pengguna.



Dalam kunjungannya ke Jakarta baru-baru ini, Costolo mengatakan isu peningkatan jumlah pengguna baru menjadi perhatian manajemen. Dia berharap Twitter bakal lebih banyak digunakan di Indonesia.



Jumlah ini jauh di bawah Facebook dengan 1,3 miliar pengguna dan memiliki sekitar 700 juta pengguna aktif tiap bulan. Layanan Instagram, misalnya, berhasil melampaui Twitter dengan sekitar 300 juta pengguna aktif per bulan.



BUDI RIZA