Twitter Tambah 5 Juta Pengguna, tapi Merugi

TEMPO.CO, San Francisco - Twitter menambah lima juta pengguna aktif bulanan selama kuartal pertama 2016 dan memiliki 310 pelanggan. Namun peningkatan itu masih belum memberi keuntungan bagi perusahaan. Twitter masih mengalami kerugian US$ 79 juta.



Twitter mencatat pendapatan US$ 594,5 juta kuartal ini, lebih sedikit daripada yang diharapkan. Pada kuartal keempat tahun lalu, Twitter bahkan mencatat pendapatan US $ 710 juta. Selama kuartal pertama 2015, Twitter mencatat pendapatan US$ 436 juta dan rugi US $ 162 juta.



Dengan catatan pendapatan yang buruk, peningkatan pengguna aktif bulanan akan membuat Twitter setidaknya sedikit merasa senang. Apalagi pada kuartal lalu, basis pengguna perusahaan menurun 2 juta.



Dalam pengumumannya Selasa, 26 April 2016, CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan bahwa perusahaan itu akan terus fokus pada pengalaman hidup. Dorsey mengatakan bahwa setelah kesepakatan dengan NFL, hampir setiap liga olahraga menghubunginya untuk berbicara tentang kemitraan.



Terkait timeline yang diperbarui, Dorsey mengatakan bahwa Twitter telah melihat peningkatan tweet, retweet, reply dan like tapi tidak mengungkapkan jumlah yang pasti.



