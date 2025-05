Ubah Desain, BlackBerry Perkenalkan Passport Silver Edition

TEMPO.CO , Waterloo - BlackBerry memperkenalkan edisi Passport Silver--perangkat premium yang ditujukan bagi pebisnis. Sesuai dengan namanya, BlackBerry Passport Silver ini dibuat lebih bergaya dibanding seri Passport sebelumnya.



Desain BlackBerry Passport Silver dipertegas dengan menampilkan garis perak dengan ujung yang lengkung serta layar sentuh kotak yang lebar dan kotak besi stainless untuk menopang daya tahan. Namun, dari segi produktivitas, kualitasnya sama dengan BlackBerry Passport. Pun papan ketik QWERTY yang dapat disentuh.



Daya tahan baterai lebih dari sehari untuk berbagai macam pemakaian, yakni 3.450 mAH, dan mengusung sistem operasi BlackBerry 10 OS 10.3.2.



"Kami fokus menyediakan produk-produk dengan teknologi mutakhir sesuai dengan tujuan kami, desain yang diakui oleh global dan BlackBerry Passport Silver Edition ini merupakan manifestasi terbaru yang mengimplementasikan visi kami ini," kata Scott Wenger, Global Head of Design at BlackBerry, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 6 Agustus 2015.



Juru bicara BlackBerry Indonesia, Yolanda Nainggolan, mengatakan peluncuran produk ini menyusul respons positif dari kehadiran BlackBerry Passport. "Kami mengubah desainnya sesuai permintaan customer," kata Yolanda saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Agustus 2015.



Yolanda mengatakan perbedaan mendasar pada edisi BlackBerry Silver lebih kepada desain. "Ujungnya yang lengkung menggantikan yang dulu, kotak," katanya.



Blackberry Passport Silver baru tersedia lewat ShopBlackBerry.com di Amerika Utara dengan harga US$ 549 (Rp 7,4 juta). Disusul beberapa minggu ke depan akan tersedia di ShopBlackBerry.com di Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Belanda.



Amazon.com, Carphone Warehouse, dan Selfridges akan menyediakan BlackBerry Passport Silver di lokasi peretail mereka serta secara online. Distributor di beberapa wilayah regional juga akan menyediakan BlackBerry Passport Silver dalam jumlah terbatas.



Sayangnya, belum ada kepastian soal kapan BlackBerry Passport Silver ini dipasarkan di Tanah Air. "Kami masih on going discussion dengan distributor, partner lokal," kata Yolanda.



Berbagai aksesori, termasuk cases, carrying solutions, chargers, dan audio peripherals, juga akan tersedia melalui beberapa rekanan atau ShopBlackBerry. Untuk waktu yang terbatas, pelanggan yang membeli BlackBerry Passport Silver Edition melalui ShopBlackBerry juga akan mendapatkan aksesori senilai US$ 130 (Rp 1,7 juta).



MARTHA WARTA SILABAN