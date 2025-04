Ubah Pandangan Lama, Meta Akhirnya Garap Instagram versi iPad

Mengutip ulasan The Verge pada Rabu, 9 April 2025, ketidakpastian status hukum TikTok di Amerika Serikat (AS) dan kebijakan tarif baru dari Presiden AS Donald Trump ditengarai menjadi alasan Meta untuk bertindak. Entitas yang menaungi beberapa aplikasi populer, termasuk Facebook dan WhatsApp, mengembangkan berbagai layanan baru untuk menarik pasar.