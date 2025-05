TEMPO.CO, New York - Persaingan memperebutkan aplikasi peta buatan Nokia, Here Maps, kian memanas. Setelah sebelumnya Facebook dikabarkan menjajaki peluang pembelian, kini giliran Uber. Penyedia aplikasi berbasis transportasi ini disebut sudah menawar Here Maps US$ 3 miliar atau sekitar Rp 39 triliun.



“Here Maps bisa meningkatkan kualitas peta yang memudahkan pengguna dan pengemudi,” ujar seorang sumber Uber kepada situs Forbes, Jumat, 8 Mei 2015.



Uber selama ini mengandalkan teknologi yang terintegrasi dengan Google Maps. Adapun Google menanamkan saham di Uber. Kehadiran Here Maps juga ditargetkan mendukung fitur baru Uber, yakni logistik dan pemesanan makanan.



Teknologi Google Maps banyak digunakan oleh penyedia aplikasi perorangan. Jumlah penggunanya kini diperkirakan mencapai 1 miliar. Sedangkan Here Maps mendominasi pasar aplikasi berbasis transportasi.



Here menjadi produk andalah Nokia selain jaringan telekomunikasi. "Biaya riset dan pengembangan yang terlampau tinggi ternyata justru merugikan perusahaan asal Finlandia itu," tulis situs Tech Crunch.



Nokia pun resmi menjual Here seharga US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. Facebook sebelumnya dikabarkan menjadi pembeli paling potensial. Sebab perusahaan situs jejaring sosial tersebut baru saja menggunakan Here Maps untuk Facebook versi mobile, Facebook Messenger, dan Instagram.



Baik Facebook maupun Nokia belum mengkonfirmasikan ihwal akuisisi ini. “Kami sangat senang Here Maps kini dinikmati oleh pengguna Facebook,” kata perwakilan Nokia.



Perusahaan yang juga dikabarkan berminat membeli Here Maps yakni Yahoo!, Baidu, Alibaba, dan Amazon. Raksasa otomotif seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Audi pun mulai melirik aplikasi peta itu.



FORBES | TECH CRUNCH | SATWIKA MOVEMENTI