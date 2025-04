Ubisoft Gandeng SpectreVision Garap Game VR Transference

TEMPO.CO, Jakarta - Ubisoft Montreal bersama studio film milik Elijah Wood, SpectreVision, membuat game virtual reality berjenis thriller psikologi, "Transference".



Dilansir dari laman The Verge, belum banyak yang diketahui tentang game itu tapi video trailer menunjukkan gabungan VR modern dengan tekno-horor 80an.



Game itu mengambil alur cerita ingatn manusia yang dapat dibuat ulang secara digital, pemain akan berjalan di labirin milik seseorang yang bermasalah dengan keluarganya.



Game ini akan menampilkan Macon Blair, aktor yang bermain di film independen "Green Room" dan "Blue Ruin" sebelum beralih menjadi sutradara untuk "I Don't Feel at Home in this World Anymore".



"Transference" akan dapat dimainkan di Oculus Rift, PlayStation VR dan HTC Vive. Tidak seperti game VR terakhir dari Ubisoft, "Star Trek: Bridge Crew", game ini akan tersedia di luar VR, yaitu untuk PlayStation 4, Xbox One dan komputer PC.



Belum diketahui bagaimana game itu di dua medium berbeda, tapi, dipekirakan baru akan keluar pada musim semi 2018.



SpectreVision, yang didirikan Elijah Wood bersama Daniel Noah dan Josh C. Waller, adalah studio yang membuat film horor "A Girl Walks Home Alone at Night" dan "Bitch", yang tampil di festival Sundance tahun ini.





