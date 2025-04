Ubuntu Kini Tersedia di Windows Store

TEMPO.CO, San Francisco - Ubuntu kini tersedia untuk diunduh dari Windows Store, seperti yang ditemukan oleh Necrosoft Core dan Rafael Rivera di Twitter dan dilaporkan neowin.net, Selasa, 11 Juli 2017.



Sebelumnya, pada bulan Mei lalu, di konferensi pengembang Build 2017, Microsoft mengumumkan bahwa Ubuntu, SUSE dan Fedora akan hadir ke Windows Store.



Pengguna akan dapat mengunduh Ubuntu dari Windows Store sebagai aplikasi yang berjalan pada Windows 10. Hal itu akan memungkinkan mereka untuk menjalankan aplikasi Linux dan Windows secara berdampingan pada PC mereka tanpa dual-booting.





Fungsi itu tidak tersedia secara resmi sampai Windows 10 Fall Creators Update dirilis akhir tahun ini. Namun, mereka yang menjalankan builds Windows 10 Insider Preview terbaru akan dapat mengunduh dan menginstal Ubuntu pada PC mereka.



Bulan lalu, SUSE Linux Enterprise Server dan openSUSE Leap juga membuka jalan mereka ke Windows Store for Insiders.



Berikut deskripsi aplikasi Ubuntu dari daftar Windows Store.

- Ubuntu pada Windows memungkinkan seseorang untuk menggunakan Ubuntu Terminal dan menjalankan utilitas perintah Ubuntu, termasuk bash, ssh, git, apt dan banyak lagi.

- Untuk menggunakan fitur ini, seseorang pertama harus menggunakan "Turn Windows features on or off" dan pilih "Windows Subsystem for Linux", klik OK, reboot, dan gunakan aplikasi ini.

- Langkah di atas juga dapat dilakukan menggunakan Administrator PowerShell: Enable- WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows Subsystem Linux.

- Setelah hal-hal di atas dilakukan, gunakan perintah "ubuntu" dalam cmd.exe atau meluncurkan Ubuntu dari menu Start.



Versi Ubuntu saat ini yang tersedia di Windows Store adalah build 20170619.1 dari Ubuntu 16.04 LTS.



NEOWIN | ERWIN Z