UC Browser Versi PC Dukung Bahasa Indonesia dan Cloud

TEMPO.CO, Jakarta - UCWeb, pengembang UC Browser, mengumumkan peluncuran browser versi PC terbaru yang mendukung bahasa Indonesia dan teknologi cloud. Menurut situs penghitung StatCounter, UC Browser adalah browser mobile nomor 1 di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 35 persen per Juni 2015.



“Kami senang bisa menawarkan dukungan bahasa lokal dan teknologi cloud bagi para pengguna kami di Indonesia,” kata Jonathan Zhong, Managing Director UCWeb Indonesia, Rabu, 5 Agustus 2015.



“Kami terus menambah unsur Indonesia dalam produk kami, dan kami percaya bisa meningkatkan popularitas dengan menyediakan berbagai produk dan layanan inovatif yang disesuaikan dengan tuntutan para pengguna,” ujarnya.



Dengan teknologi cloud, UC Browser untuk PC ini mampu mempercepat proses unduh dan kompresi data sampai 50 persen, sehingga mendorong kecepatan browsing. Ini merupakan hal yang menguntungkan bagi pengguna yang memakai paket Internet dengan kuota data di komputer mereka.



UC Browser for PC dilengkapi fitur-fitur penting yang sudah populer di kalangan pengguna mobile. Cloud Sync, misalnya, memungkinkan pengguna melakukan sinkronisasi tab-tab terbuka dan bookmarks dari UC Browser for Mobile, sehingga mereka bisa dengan mudah berpindah dari browser di mobile ke PC.



UC Browser for PC juga mendukung unduhan berkecepatan tinggi, dengan opsi untuk meneruskan unduhan setelah terputus dan pengelola file cerdas yang secara otomatis mengunduh file berdasarkan jenisnya.



Selain itu, UC Browser for PC dilengkapi fitur preloading yang lebih dulu memuat foto-foto dan tautan-tautan sehingga pengguna bisa membukanya dengan instan. Add-on, tema, adblock, dukungan gerak-isyarat, dan panggilan cepat yang bisa diatur juga merupakan fitur-fitur penting lainnya.



ERWIN Z