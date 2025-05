UI Kasih Kuliah Online Gratis, Mau Coba?

TEMPO.CO , Depok:Universitas Indonesia (UI) resmi tergabung dalam Massive Open Online Course (MOOC). MOOC adalah sebuah platform pendidikan gratis secara online yang dapat diikuti oleh siapa saja dan dimana saja melalui situs www.indonesiax.co.id.



Ketua Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI Edmon Makarim mengatakan telah melakukan pemutaran MOOC perdana 2015 dengan membawakan online course bertajuk “Cyber Law: Rights and Obligations.”



"Online course tersebut merupakan sarana efektif untuk berbagi ilmu sehingga pengajaran yang dilakukan di UI tidak hanya diterima mahasiswa UI melainkan juga masyarakat luas," kata Edmon dalam siaran pers UI yang diterima Tempo, Jumat 21 Agustus 2015.



Diharapkan, kehadiran UI sebagai mitra di MOOC turut memperkuat misi UI untuk menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.



Presiden Direktur dan CEO Indonesia X Lucyanna Mangoendipoero Pandjaitan mengatakan, kerjasama ini akan memperluas kesempatan masyarakat yang ingin belajar secara gratis bagi siapa saja, di mana saja, kapan saja dari staf pengajar UI dengan cara mengikuti MOOC di IndonesiaX.



"Kami senang dapat mempersembahkan terobosan dalam cara belajar di Indonesia. MOOC yang disediakan oleh IndonesiaX tak terbatas pada topik akademis, tapi juga berbagai topik keterampilan," ujarnya.



MOOC diluncurkan pada 17 Agustus 2015 bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. MOOC merupakan sebuah platform pendidikan gratis secara online yang dapat diikuti oleh siapa saja melalui situs www.indonesiax.co.id.



Dalam menghadirkan MOOC, IndonesiaX bekerjasama dengan berbagai universitas dan perusahaan terbaik. Persoalan pendidikan terkait dengan akses ialah mencakup terbatasnya ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (affordability) sarana dan prasarana pendidikan.



Sedangkan persoalan dalam hal kualitas mencakup keterbatasan tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, dan tata kelola yang baik. "Diharapkan IndonesiaX dapat menjadi sebuah terobosan untuk mengatasi masalah keterbatasan sarana prasarana, yaitu gedung sekolah," kata Edmon.



IMAM HAMDI