Vaio Kembali Masuki Pasar Luar Negeri Oktober

TEMPO.CO, Tokyo - Vaio, mantan merek laptop Sony, akan kembali ke pasar luar negeri musim gugur ini dengan menjual perangkat yang menjalankan Windows 10 di Amerika Serikat dan Brasil.



“Perangkat premium Vaio Z Canvas akan dijual melalui toko-toko Microsoft di AS mulai Oktober,” demikian pernyataan Vaio, perusahaan yang sekarang membuat PC, Rabu, 19 Agustus 2015.



Vaio Z Canvas adalah sabak Windows yang akan dibanderol seharga US$ 2.199. Perusahaan tidak merilis rincian tentang spesifikasinya, tapi versi yang dijual di Jepang memiliki prosesor Intel Core i7-4770HQ dan layar 12,3 inci, serta keyboard yang dapat dilepas.



Vaio mengatakan Z Canvas akan ditargetkan untuk orang-orang yang bekerja pada industri konten kreatif serta pengguna lain. Sabak ini akan melawan model seperti tablet Microsoft Surface Pro 3, yang memiliki harga terendah jauh lebih murah, US$ 799, di toko Microsoft.



Vaio menambahkan, penjualan di Brasil akan dilakukan bermitra dengan produsen Positivo Informatica, yang akan membuat PC sendiri. Rinciannya, kata Vaio, akan dirilis pada September.



Sony menyatakan selamat tinggal kepada bisnis PC-nya tahun lalu, dengan menjual Vaio kepada dana investasi yang berbasis di Tokyo, Japan Industrial Partners. Sejak didirikan di Nagano Prefecture, Jepang, pada Juli 2014, Vaio berfokus pada penjualan domestik dan membangun citra terkait dengan produk buatan Jepang yang berkualitas tinggi.



Sony memperkenalkan Vaio pada 1996 dan mendapat pujian untuk desain rampingnya. PC Vaio pertama adalah PCV-90, yang menggunakan Windows 95 dengan prosesor Pentium 200MHz sebuah. Notebook Vaio pertama kali muncul pada tahun 1997.



Merek itu dibayangi banyak saingan, dan pada akhir 2013, penjualan Sony PC jatuh ke 1,9 persen dari pengiriman PC di seluruh dunia. Menurut IDC, pada peringkat kesembilan, Sony mengirim 1,5 juta unit selama kuartal ketiga tahun 2013, turun dari 2 juta setahun sebelumnya.



Vaio akan kembali ke pasar luar negeri saat penjualan PC mengalami penurunan. Menurut IDC, pengiriman PC di seluruh dunia menyusut sekitar 12 persen pada kuartal kedua 2015 dari tahun sebelumnya. Pengiriman di AS turun 3,3 persen.



