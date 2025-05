TEMPO.CO, Jakarta - PlayStation berencana ikut meramaikan perangkat Virtual Reality. Merek yang terkenal dengan perangkat permainan konsol ini dikabarkan akan mengeluarkan produk Virtual Reality-nya tahun ini.



Group CEO and President of Sony Computer Entertainment Inc Andrew House menyatakan Virtual Reality akan memakan biaya sebanyak platform game baru. Namun belum ada informasi lain yang lebih lengkap mengenai harga perangkat Virtual Reality tersebut, seperti dilansir Engadget.com, Rabu, 17 Februari 2016.



CEO GameStop Paul Raines mengatakan produk milik Sony PlayStation ini direncanakan beredar mulai musim gugur 2016. Ia juga menyampaikan GameStop akan turut menjual produk Virtual Reality Oculus Rift dan HTC Vive bersamaan dengan penjualan produk PlayStation.



Produk Oculus Rift akan dijual dengan harga US$ 599 atau sekitar Rp 8 juta. Adapun HTC belum mengumumkan harga penjualan produk HTC Vive-nya.



