TEMPO.CO, Jakarta - Di saat vendor smartphone berlomba-lomba menyajikan fitur yang terkini, Vivo Smartphone mengambil satu langkah ke depan dengan menghadirkan fitur Voice Typing dengan tujuan mempermudah pengguna untuk mengubah pesan suara menjadi pesan tulisan.



Fitur Voice Typing ini diklaim mampu menghasilkan kata yang akurat sesuai dengan kata verbal yang diucapkan. Fitur ini juga ditujukan untuk memangkas waktu dibandingkan mengetik.



Merujuk pada hasil penelitian The National Center for Voice and Speech di Amerika, manusia mampu mengucapkan hingga 150 kata per menit, jauh lebih banyak dari kemampuan mengetik. Merujuk pada hasil studi Pocketables, manusia hanya mampu mencapai 30 kata per menitnya.



Percakapan suara yang natural membuat proses penyampaian pesan menjadi lebih mudah. Dengan manusia yang terbiasa berkomunikasi secara verbal, komunikasi melalui smartphone tentu memiliki hambatan sendiri. Pasalnya, Anda harus mengetik tombol kecil pada layar untuk menghasilkan kata-kata.



Fitur ini diklaim sudah dikembangkan sedemikian rupa hingga menjadi sangat cepat dan akurat, jika dibandingkan dengan mengetik yang dapat menimbulkan banyak typo.



Fitur Vivo ini juga dapat digunakan dengan sangat mudah, cukup dengan menekan tombol spasi yang terdapat pada keyboard yang tersedia saat menggunakan aplikasi messaging, seperti WhatsApp, Line, BBM WeChat, dan SMS.



BISNIS