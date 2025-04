Vivo Luncurkan X9s Plus pada 6 Juli, Ini Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Vivo akan meluncurkan tipe X9s dan X9s Plus pada 6 Juli, namun perusahaannya telah memberikan perangkat berukuran Plus tersebut kepada pers. Perangkat ini akan dilengkapi dengan pengaturan dual camera di bagian depan (20 MP + 5 MP) dan hadir dalam tiga warna: Pink, Gold, atau Matte Black.



X9s Plus memiliki beberapa perbedaan dengan X9 dan X9 Plus. Antenanya mengikuti lengkungan panel bagian belakang. Kamera dengan LED flash terdapat di sudut kiri atas.



Baca: Geser Lenovo dan Xiaomi, Vivo Masuk 5 Besar Smartphone Dunia



Bagian depan perangkat ini akan berwarna putih untuk versi Gold dan Pink, serta berwarna hitam untuk versi Matte Black. Laporan sebelumnya mengatakan, seri X9s akan memiliki Snapdragon 660 chipsets. X9s Plus memiliki layar display berukuran 5,85 inci, sementara X9s berukuran lebih kecil, yaitu 5,5 inci.



Vivo mengonfirmasi, seri X9s tersedia untuk prapendaftaran di JD.com hingga 7 Juli. Kemudian, pada 8 Juli, penjualan pertama akan dimulai.



GSMARENA | LIDWINA TANUHARDJO | NS