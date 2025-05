Vivo Smartphone Raih 2 Penghargaan Global Top Brands di CES

TEMPO.CO, Jakarta - Vivo Smartphone mendapatkan dua penghargaan dalam acara Consumer Electronic Show (CES) ke-50 di Las Vegas awal Januari lalu. Penghargaan itu adalah 2016-2017 Global Top Smart Connected Devices Brands dan 2016-2017 Global Smartphones Brands.



“Kami sangat bangga menerima penghargaan Ini dan ini juga merupakan kabar baik yang diterima oleh Vivo Smartphone Smartphone di awal tahun 2017,” ujar James Wei, CEO Vivo Smartphone Mobile Indonesia, dalam keterangannya, Rabu 25 Januari 2017.



Acara penghargaan ini diselenggarakan oleh The International Data Group (IDG) yang hasilnya didapatkan dari hasil penelitian yang didukung oleh The International Data Corporation (IDC).



Penghargaan ini rutin dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2006 dan tahun ini adalah tahun ke -11 sejak pertama kali diadakan. Dari kegiatan ini dunia internasional dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi di struktur industri serta produk elektronik dari tahun ke tahun.



Dalam kegiatan ini, selain dua penghargaan yang berhasil diraih oleh Vivoartphone, diberikan juga beberapa penghargaan Global Top Brands lainnya, seperti "2016-2017 Global Top 50 Brands for Consumer Electronics”, “2016-2017 Global Top 20 Television”, “2016-2017 Global Top Smart Connected Devices Brands”, “2016-2017 Top 10 Brands from China”, dan banyak lagi lainnya.



Menyasar target pasar di Indonesia, Vivo Smartphone sedang fokus kepada produk yang baru saja diluncurkan akhir tahun lalu, yaitu V5, yang memiliki fitur kamera depan 20MP and selfie softlight untuk para penggemar selfie. Selain kamera depan, Vivo V5 juga memiliki keunggulan di teknologi Hi-FI music smartphone yang memberikan kualitas audio terbaik.



ERWIN Z