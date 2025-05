Vivo V5 Plus Usung Kamera Depan Ganda untuk Selfie

TEMPO.CO, Jakarta - Swafoto atau selfie masih sangat digemari oleh para pengguna ponsel pintar di Indonesia. Meski tak menyebut angka pasti berapa persentase penggemar swafoto, Kenny Chandra, Product Manager Vivo Indonesia, mengatakan angkanya cukup tinggi. “Datanya ada, tapi itu untuk keperluan internal kami,” ucap Kenny dalam acara pengenalan ponsel flagship Vivo itu di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017.



Dengan alasan itulah Vivo Indonesia mendatangkan Vivo V5 Plus untuk pasar Tanah Air. Spesifikasi ponsel dengan bentang layar 5,5 inci ini tak jauh berbeda dengan pendahulunya Vivo V5 yang meraih kesuksesan pada tahun lalu. “Perbedaan utama ada pada kamera depannya,” ucap Kenny.



Vivo V5 Plus memang didedikasikan bagi penggemar swafoto. Lihat saja di bagian depan terdapat dua kamera, yang satu berukuran 20 megapiksel, lainnya 8 megapiksel. Sedangkan kamera belakang “hanya” beresolusi hingga 16 megapiksel. Lantas, apa kelebihan disematkannya kamera ganda tersebut?



Kamera depan Vivo V5 Plus menggunakan sensor Sony IMX376 1/2.78″ dengan bukaan lensa f/2.0 dan 5P lens system. Adapun kamera tambahan dengan resolusi 8 megapiksel memiliki bukaan lensa f/2.0. Tempo sempat mencoba kamera ganda tersebut. Yang menarik dengan adanya dua kamera tersebut Vivo V5 Plus dapat menghasilkan foto dengan efek bokeh.

Bokeh diambil dari bahasa Jepang, yang artinya “menjadi kabur”. Pemakaian istilah ini dalam dunia fotografi merujuk pada efek kabur yang dihasilkan. Nah, kamera ganda swafoto Vivo V5 Plus ini dapat menghasilkan latar belakang maupun latar depan menjadi kabur. Hasilnya, obyek yang menjadi titik fokus terlihat lebih jernih dan tajam.



Tak hanya saat pengambilan gambar efek bokeh dapat dilakukan. Setelah foto diambil pun efek bokeh masih bisa dimainkan. Titik fokus bisa diubah sesuai dengan keinginan pengguna. Entah latar belakang yang menjadi kabur atau sebaliknya gambar latar depan yang dibuat kabur. “Inilah ponsel dengan kamera depan ganda pertama di dunia,” kata Kenny.



Menggunakan kartu SIM ukuran nano, Vivo V5 Plus mengusung memori 4 gigabita dengan kapasitas simpan 64 gigabita. Sayangnya tak ada pilihan kapasitas simpan tersebut. “Ya, hanya ada satu varian saja,” ucap Kenny. Selebihnya, V5 Plus mirip dengan V5. Kapasitas baterainya sebesar 3160 mAh dengan jaringan 4G LTE untuk koneksi data.



Vivo Indonesia rencananya akan secara resmi meluncurkan V5 Plus pada Februari mendatang. Sayang, ketika ditanya berapa harga julanya, Kenny belum bisa menyebutkan secara pasti. “Kami berharap bisa di bawah Rp 5 juta,” katanya.



FIRMAN