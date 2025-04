TEMPO.CO, Jakarta - Vivo V7 Plus, yang baru-baru ini diluncurkan di India, menampilkan konsep telepon seluler selfie dan tampilan layar minim bezel. Vivo V7 Plus hadir dengan infinity display dan layar HD full view.



Layarnya yang berukuran 5,99 inci dengan rasio 18:9 dan resolusi 1440 x 720 akan memperlihatkan gambar yang bagus. Para pecinta selfie akan merasa puas dengan ponsel terbaru Vivo ini. Vivo V7 Plus juga hadir dengan Face Beauty 7.0 yang dapat meningkatkan gambar dengan menyamarkan noda pada wajah.



Mode Portrait pada ponsel ini akan membuat efek bokeh pada foto dengan mengaburkan latar belakang. Kamera depan dengan resolusi 24 MP dan kamera belakang 16 MP, juga aperture f/2.0, dapat menghasilkan foto dengan kualitas bagus.



Selain memiliki sensor sidik jari, Vivo V7 Plus menambahkan sensor pengenal wajah khusus untuk membuka kunci telepon. Vivo V7 Plus dijalankan Funtouch OS 3.1 yang berbasis Android Nougat 7.1. OS.



Memori internal sebesar 64 GB dan dapat di-upgrade hingga 256 GB. Baterai posel ini berkapasitas 3.225 mAh dan memiliki dual SIM yang didukung konektivitas 4G.



Vivo tetap mempertahankan sejumlah fitur lama, seperti split smart screen, mode perlindungan mata, dan kloning aplikasi di ponsel Vivo V7 Plus. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp 4,5 juta.



DECCAN CHRONICLE | ZUL’AINI FI’ID N.